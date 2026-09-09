Устройство зарядное Metabo LC 40 627064000
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Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%3 130 руб. 5 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 265910
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
16х16х7
Вес, г.
700
Описание товара Устройство зарядное Metabo LC 40 627064000
Устройство зарядное LC 40 (10.8 В, Li-ion) Metabo 627064000 используется при работе с аккумуляторным инструментом. Применяется для зарядки литий-ионных аккумуляторных блоков с напряжением 10.8 В. Работает от электросети с напряжением 230-240 В и частотой 50/60 Гц. Оснащен индикатором, оповещающим о процессе зарядки.
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Устройство зарядное LC 40 (10.8 В, Li-ion) Metabo 627064000 используется при работе с аккумуляторным инструментом. Применяется для зарядки литий-ионных аккумуляторных блоков с напряжением 10.8 В. Работает от электросети с напряжением 230-240 В и частотой 50/60 Гц. Оснащен индикатором, оповещающим о процессе зарядки.
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