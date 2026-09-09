Устройство зарядное DeWalt DCB118-QW
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 265892
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х12
Вес, г.
500
Описание товара Устройство зарядное DeWalt DCB118-QW
Зарядное устройство XR DCB118-QW от Dewalt подходит для аккумуляторов Dewalt Flexvolt 54В и 18В. Имеет настенное крепление и вентилятор для охлаждения, так что оно может эффективно заряжать аккумуляторные батареи при температуре от 4°C до 40°C.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Зарядное устройство XR DCB118-QW от Dewalt подходит для аккумуляторов Dewalt Flexvolt 54В и 18В. Имеет настенное крепление и вентилятор для охлаждения, так что оно может эффективно заряжать аккумуляторные батареи при температуре от 4°C до 40°C.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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