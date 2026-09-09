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Устройство зарядное Metabo ASC 55 12-36В 627044000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Устройство зарядное Metabo ASC 55 12-36В 627044000

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Устройство зарядное Metabo ASC 55 12-36В 627044000 - фото 1
Устройство зарядное Metabo ASC 55 12-36В 627044000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Напряжение, В
12-36
Ток зарядки, А
4
  • Устройство зарядное Metabo ASC 55 12-36В 627044000 - фото 1
  • Устройство зарядное Metabo ASC 55 12-36В 627044000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 265909
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Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
12-36
Ток зарядки, А
4
Ширина, см
15
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х16х8
Вес, г.
700

Описание товара Устройство зарядное Metabo ASC 55 12-36В 627044000

Зарядное устройство METABO 627044000 ASC 55 12-36В LiHD/Li-ION Для зарядки всех слайдерных аккумуляторных блоков Li-Ion и LiHD (12-36 В). Технические характеристики: - Тип заряжаемых аккумуляторов: NiCd/ NiMH/ Li-ion; - Диапазон напряжения заряжаемых аккумуляторов: 14.4-36 В; - Минимальное время заряда: 30 мин. Особенности: - Запатентованная технология зарядки AIR COOLED: охлаждение аккумулятора в процессе зарядки для существенного сокращения времени зарядки; - Очень низкая потребляемая мощность в режиме ожидания; - Бережная зарядка с максимальным количеством зарядных циклов благодаря специальному управляющему процессору; - Одно зарядное устройство для всех приборов. Для зарядки аккумуляторных блоков партнеров CAS. Комплектация: - Зарядное устройство; - Упаковка.



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Отзывы о товаре Устройство зарядное Metabo ASC 55 12-36В 627044000




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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Зарядное устройство
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
12-36
Ток зарядки, А
4
Ширина, см
15
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство METABO 627044000 ASC 55 12-36В LiHD/Li-ION Для зарядки всех слайдерных аккумуляторных блоков Li-Ion и LiHD (12-36 В). Технические характеристики: - Тип заряжаемых аккумуляторов: NiCd/ NiMH/ Li-ion; - Диапазон напряжения заряжаемых аккумуляторов: 14.4-36 В; - Минимальное время заряда: 30 мин. Особенности: - Запатентованная технология зарядки AIR COOLED: охлаждение аккумулятора в процессе зарядки для существенного сокращения времени зарядки; - Очень низкая потребляемая мощность в режиме ожидания; - Бережная зарядка с максимальным количеством зарядных циклов благодаря специальному управляющему процессору; - Одно зарядное устройство для всех приборов. Для зарядки аккумуляторных блоков партнеров CAS. Комплектация: - Зарядное устройство; - Упаковка.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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