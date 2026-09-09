Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Напряжение, В
12-36
Ток зарядки, А
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 265909
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Описание товара Устройство зарядное Metabo ASC 55 12-36В 627044000
Зарядное устройство METABO 627044000 ASC 55 12-36В LiHD/Li-ION
Для зарядки всех слайдерных аккумуляторных блоков Li-Ion и LiHD (12-36 В).
Технические характеристики:
- Тип заряжаемых аккумуляторов: NiCd/ NiMH/ Li-ion;
- Диапазон напряжения заряжаемых аккумуляторов: 14.4-36 В;
- Минимальное время заряда: 30 мин.
Особенности:
- Запатентованная технология зарядки AIR COOLED: охлаждение аккумулятора в процессе зарядки для существенного сокращения времени зарядки;
- Очень низкая потребляемая мощность в режиме ожидания;
- Бережная зарядка с максимальным количеством зарядных циклов благодаря специальному управляющему процессору;
- Одно зарядное устройство для всех приборов. Для зарядки аккумуляторных блоков партнеров CAS.
Комплектация:
- Зарядное устройство;
- Упаковка.
Зарядное устройство METABO 627044000 ASC 55 12-36В LiHD/Li-ION
Для зарядки всех слайдерных аккумуляторных блоков Li-Ion и LiHD (12-36 В).
Технические характеристики:
- Тип заряжаемых аккумуляторов: NiCd/ NiMH/ Li-ion;
- Диапазон напряжения заряжаемых аккумуляторов: 14.4-36 В;
- Минимальное время заряда: 30 мин.
Особенности:
- Запатентованная технология зарядки AIR COOLED: охлаждение аккумулятора в процессе зарядки для существенного сокращения времени зарядки;
- Очень низкая потребляемая мощность в режиме ожидания;
- Бережная зарядка с максимальным количеством зарядных циклов благодаря специальному управляющему процессору;
- Одно зарядное устройство для всех приборов. Для зарядки аккумуляторных блоков партнеров CAS.
Комплектация:
- Зарядное устройство;
- Упаковка.
Устройство зарядное Metabo ASC 55 12-36В 627044000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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