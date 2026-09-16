Зарядное устройство ЗУБР T7, 20 В, 6 А, для Li-Ion АКБ, Профессионал (RT7-20-6)
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Характеристики
Описание товара Зарядное устройство ЗУБР T7, 20 В, 6 А, для Li-Ion АКБ, Профессионал (RT7-20-6)
Универсальное устройство с быстрой зарядкой и принудительным охлаждением. Высокая скорость зарядки позволяет сократить время простоя, что особенно важно для профессионалов Преимущества Зарядный ток до 6 А для быстрой зарядки даже супер-емких батарей Время зарядки 30 минут* Функция AERO - активное охлаждение силовых элементов и батареи для защиты от перегрева и ускорения зарядки Преимущества интеллектуальной зарядки: - более глубокий заряд позволяет использовать 100% емкости, - высокий КПД, - более щадящая зарядка аккумулятора, - меньше нагрев Управляется электроникой: -определение напряжения и емкости аккумулятора, - диагностика состояния и температуры АКБ, - контроль степени заряда и температуры, -ускоренная зарядка до 80%, - автоматическое отключение по окончании зарядки или при неисправности АКБ Защита от повреждений зарядного устройства и аккумулятора: - защита от перепадов напряжения в сети, - защита от перегрева, - защита от короткого замыкания, - защита от переполюсовки контактов
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