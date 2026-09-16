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Зарядное устройство ЗУБР T7, 20 В, 6 А, для Li-Ion АКБ, Профессионал (RT7-20-6) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зарядное устройство ЗУБР T7, 20 В, 6 А, для Li-Ion АКБ, Профессионал (RT7-20-6)

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Зарядное устройство ЗУБР T7, 20 В, 6 А, для Li-Ion АКБ, Профессионал (RT7-20-6) - фото 1
Зарядное устройство ЗУБР T7, 20 В, 6 А, для Li-Ion АКБ, Профессионал (RT7-20-6) - фото 2
Зарядное устройство ЗУБР T7, 20 В, 6 А, для Li-Ion АКБ, Профессионал (RT7-20-6) - фото 3
Зарядное устройство ЗУБР T7, 20 В, 6 А, для Li-Ion АКБ, Профессионал (RT7-20-6) - фото 4
Зарядное устройство ЗУБР T7, 20 В, 6 А, для Li-Ion АКБ, Профессионал (RT7-20-6) - фото 5
Зарядное устройство ЗУБР T7, 20 В, 6 А, для Li-Ion АКБ, Профессионал (RT7-20-6) - фото 6
Зарядное устройство ЗУБР T7, 20 В, 6 А, для Li-Ion АКБ, Профессионал (RT7-20-6) - фото 7
Зарядное устройство ЗУБР T7, 20 В, 6 А, для Li-Ion АКБ, Профессионал (RT7-20-6) - фото 8
Зарядное устройство ЗУБР T7, 20 В, 6 А, для Li-Ion АКБ, Профессионал (RT7-20-6) - фото 9
Зарядное устройство ЗУБР T7, 20 В, 6 А, для Li-Ion АКБ, Профессионал (RT7-20-6) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Напряжение, В
20
  • Зарядное устройство ЗУБР T7, 20 В, 6 А, для Li-Ion АКБ, Профессионал (RT7-20-6) - фото 1
  • Зарядное устройство ЗУБР T7, 20 В, 6 А, для Li-Ion АКБ, Профессионал (RT7-20-6) - фото 2
  • Зарядное устройство ЗУБР T7, 20 В, 6 А, для Li-Ion АКБ, Профессионал (RT7-20-6) - фото 3
  • Зарядное устройство ЗУБР T7, 20 В, 6 А, для Li-Ion АКБ, Профессионал (RT7-20-6) - фото 4
  • Зарядное устройство ЗУБР T7, 20 В, 6 А, для Li-Ion АКБ, Профессионал (RT7-20-6) - фото 5
  • Зарядное устройство ЗУБР T7, 20 В, 6 А, для Li-Ion АКБ, Профессионал (RT7-20-6) - фото 6
  • Зарядное устройство ЗУБР T7, 20 В, 6 А, для Li-Ion АКБ, Профессионал (RT7-20-6) - фото 7
  • Зарядное устройство ЗУБР T7, 20 В, 6 А, для Li-Ion АКБ, Профессионал (RT7-20-6) - фото 8
  • Зарядное устройство ЗУБР T7, 20 В, 6 А, для Li-Ion АКБ, Профессионал (RT7-20-6) - фото 9
  • Зарядное устройство ЗУБР T7, 20 В, 6 А, для Li-Ion АКБ, Профессионал (RT7-20-6) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720933
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Зарядное устройство ЗУБР T7, 20 В, 6 А, для Li-Ion АКБ, Профессионал (RT7-20-6)
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
20
Ширина, см
15
Высота, см
9
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
19х16х10
Вес, г.
700

Описание товара Зарядное устройство ЗУБР T7, 20 В, 6 А, для Li-Ion АКБ, Профессионал (RT7-20-6)

Универсальное устройство с быстрой зарядкой и принудительным охлаждением. Высокая скорость зарядки позволяет сократить время простоя, что особенно важно для профессионалов Преимущества Зарядный ток до 6 А для быстрой зарядки даже супер-емких батарей Время зарядки 30 минут* Функция AERO - активное охлаждение силовых элементов и батареи для защиты от перегрева и ускорения зарядки Преимущества интеллектуальной зарядки: - более глубокий заряд позволяет использовать 100% емкости, - высокий КПД, - более щадящая зарядка аккумулятора, - меньше нагрев Управляется электроникой: -определение напряжения и емкости аккумулятора, - диагностика состояния и температуры АКБ, - контроль степени заряда и температуры, -ускоренная зарядка до 80%, - автоматическое отключение по окончании зарядки или при неисправности АКБ Защита от повреждений зарядного устройства и аккумулятора: - защита от перепадов напряжения в сети, - защита от перегрева, - защита от короткого замыкания, - защита от переполюсовки контактов



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Отзывы о товаре Зарядное устройство ЗУБР T7, 20 В, 6 А, для Li-Ion АКБ, Профессионал (RT7-20-6)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
20
Ширина, см
15
Высота, см
9
Страна производитель
Россия
Описание
Универсальное устройство с быстрой зарядкой и принудительным охлаждением. Высокая скорость зарядки позволяет сократить время простоя, что особенно важно для профессионалов Преимущества Зарядный ток до 6 А для быстрой зарядки даже супер-емких батарей Время зарядки 30 минут* Функция AERO - активное охлаждение силовых элементов и батареи для защиты от перегрева и ускорения зарядки Преимущества интеллектуальной зарядки: - более глубокий заряд позволяет использовать 100% емкости, - высокий КПД, - более щадящая зарядка аккумулятора, - меньше нагрев Управляется электроникой: -определение напряжения и емкости аккумулятора, - диагностика состояния и температуры АКБ, - контроль степени заряда и температуры, -ускоренная зарядка до 80%, - автоматическое отключение по окончании зарядки или при неисправности АКБ Защита от повреждений зарядного устройства и аккумулятора: - защита от перепадов напряжения в сети, - защита от перегрева, - защита от короткого замыкания, - защита от переполюсовки контактов


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зарядное устройство ЗУБР T7, 20 В, 6 А, для Li-Ion АКБ, Профессионал (RT7-20-6) - стоимость товара 3210 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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