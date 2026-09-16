Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 1 порт, 1 х 6 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-1)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Тип заряжаемых аккумуляторов
Li-Ion
Напряжение, В
20
Ток зарядки, А
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб.
В наличии
Код товара: 708547
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 080 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Тип заряжаемых аккумуляторов
Li-Ion
Напряжение, В
20
Ток зарядки, А
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х12
Вес, г.
400
Описание товара Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 1 порт, 1 х 6 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-1)
Высокоскоростное зарядное устройство для аккумуляторов нового поколения системы LMS. Интеллектуальная система контроля состояния батареи, режимы балансировки ячеек и медленного заряда помогают поддерживать АКБ в режиме максимальной готовности. Дополнительные порты зарядки носимых устройств для Вашего удобства
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Тип заряжаемых аккумуляторов
Li-Ion
Напряжение, В
20
Ток зарядки, А
6
Страна производитель
Китай
Высокоскоростное зарядное устройство для аккумуляторов нового поколения системы LMS. Интеллектуальная система контроля состояния батареи, режимы балансировки ячеек и медленного заряда помогают поддерживать АКБ в режиме максимальной готовности. Дополнительные порты зарядки носимых устройств для Вашего удобства
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Зарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 1 порт, 1 х 6 А, ПРОФЕССИОНАЛ (TC-20-1) - по цене 3080 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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