Зарядное устройство Makita DC40RA (191E10-9)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643268
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
29х18х10
Вес, г.
200
Описание товара Зарядное устройство Makita DC40RA (191E10-9)
Зарядное устройство DC40RA XGT Makita 191E10-9 предназначено для зарядки литий-ионных аккумуляторов XGT 40 В. Оснащено двумя вентиляторами для эффективного охлаждения аккумулятора и зарядного устройства. Большой, информативный дисплей. Звуковое оповещение о полном заряде батареи. Возможность крепления на стену. Зарядное устройство совместимо со сменным адаптером ADP10 арт. 191С11-5 (приобретается отдельно), который позволяет использовать ЗУ для зарядки литий-ионных аккумуляторов серии LXT 18В и 14.4В.
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Зарядное устройство DC40RA XGT Makita 191E10-9 предназначено для зарядки литий-ионных аккумуляторов XGT 40 В. Оснащено двумя вентиляторами для эффективного охлаждения аккумулятора и зарядного устройства. Большой, информативный дисплей. Звуковое оповещение о полном заряде батареи. Возможность крепления на стену. Зарядное устройство совместимо со сменным адаптером ADP10 арт. 191С11-5 (приобретается отдельно), который позволяет использовать ЗУ для зарядки литий-ионных аккумуляторов серии LXT 18В и 14.4В.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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