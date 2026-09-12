Top.Mail.Ru
Мойка высокого давления (минимойка) электрич, ЗУБР ЗАВД-1200, макс. 105 Атм, 6 л/мин, 1200 Вт, бесщет двиг-ль, колеса, АВТО-СТОП, 5м шланга, 5м провод купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мойка высокого давления (минимойка) электрич, ЗУБР ЗАВД-1200, макс. 105 Атм, 6 л/мин, 1200 Вт, бесщет двиг-ль, колеса, АВТО-СТОП, 5м шланга, 5м провод

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мойка высокого давления (минимойка) электрич, ЗУБР ЗАВД-1200, макс. 105 Атм, 6 л/мин, 1200 Вт, бесщет двиг-ль, колеса, АВТО-СТОП, 5м шланга, 5м провод - фото 1
Мойка высокого давления (минимойка) электрич, ЗУБР ЗАВД-1200, макс. 105 Атм, 6 л/мин, 1200 Вт, бесщет двиг-ль, колеса, АВТО-СТОП, 5м шланга, 5м провод - фото 2
Мойка высокого давления (минимойка) электрич, ЗУБР ЗАВД-1200, макс. 105 Атм, 6 л/мин, 1200 Вт, бесщет двиг-ль, колеса, АВТО-СТОП, 5м шланга, 5м провод - фото 3
Мойка высокого давления (минимойка) электрич, ЗУБР ЗАВД-1200, макс. 105 Атм, 6 л/мин, 1200 Вт, бесщет двиг-ль, колеса, АВТО-СТОП, 5м шланга, 5м провод - фото 4
Мойка высокого давления (минимойка) электрич, ЗУБР ЗАВД-1200, макс. 105 Атм, 6 л/мин, 1200 Вт, бесщет двиг-ль, колеса, АВТО-СТОП, 5м шланга, 5м провод - фото 5
Мойка высокого давления (минимойка) электрич, ЗУБР ЗАВД-1200, макс. 105 Атм, 6 л/мин, 1200 Вт, бесщет двиг-ль, колеса, АВТО-СТОП, 5м шланга, 5м провод - фото 6
Мойка высокого давления (минимойка) электрич, ЗУБР ЗАВД-1200, макс. 105 Атм, 6 л/мин, 1200 Вт, бесщет двиг-ль, колеса, АВТО-СТОП, 5м шланга, 5м провод - фото 7
Мойка высокого давления (минимойка) электрич, ЗУБР ЗАВД-1200, макс. 105 Атм, 6 л/мин, 1200 Вт, бесщет двиг-ль, колеса, АВТО-СТОП, 5м шланга, 5м провод - фото 8
Мойка высокого давления (минимойка) электрич, ЗУБР ЗАВД-1200, макс. 105 Атм, 6 л/мин, 1200 Вт, бесщет двиг-ль, колеса, АВТО-СТОП, 5м шланга, 5м провод - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Мойка высокого давления (минимойка) электрич, ЗУБР ЗАВД-1200, макс. 105 Атм, 6 л/мин, 1200 Вт, бесщет двиг-ль, колеса, АВТО-СТОП, 5м шланга, 5м провод - фото 1
  • Мойка высокого давления (минимойка) электрич, ЗУБР ЗАВД-1200, макс. 105 Атм, 6 л/мин, 1200 Вт, бесщет двиг-ль, колеса, АВТО-СТОП, 5м шланга, 5м провод - фото 2
  • Мойка высокого давления (минимойка) электрич, ЗУБР ЗАВД-1200, макс. 105 Атм, 6 л/мин, 1200 Вт, бесщет двиг-ль, колеса, АВТО-СТОП, 5м шланга, 5м провод - фото 3
  • Мойка высокого давления (минимойка) электрич, ЗУБР ЗАВД-1200, макс. 105 Атм, 6 л/мин, 1200 Вт, бесщет двиг-ль, колеса, АВТО-СТОП, 5м шланга, 5м провод - фото 4
  • Мойка высокого давления (минимойка) электрич, ЗУБР ЗАВД-1200, макс. 105 Атм, 6 л/мин, 1200 Вт, бесщет двиг-ль, колеса, АВТО-СТОП, 5м шланга, 5м провод - фото 5
  • Мойка высокого давления (минимойка) электрич, ЗУБР ЗАВД-1200, макс. 105 Атм, 6 л/мин, 1200 Вт, бесщет двиг-ль, колеса, АВТО-СТОП, 5м шланга, 5м провод - фото 6
  • Мойка высокого давления (минимойка) электрич, ЗУБР ЗАВД-1200, макс. 105 Атм, 6 л/мин, 1200 Вт, бесщет двиг-ль, колеса, АВТО-СТОП, 5м шланга, 5м провод - фото 7
  • Мойка высокого давления (минимойка) электрич, ЗУБР ЗАВД-1200, макс. 105 Атм, 6 л/мин, 1200 Вт, бесщет двиг-ль, колеса, АВТО-СТОП, 5м шланга, 5м провод - фото 8
  • Мойка высокого давления (минимойка) электрич, ЗУБР ЗАВД-1200, макс. 105 Атм, 6 л/мин, 1200 Вт, бесщет двиг-ль, колеса, АВТО-СТОП, 5м шланга, 5м провод - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658444
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
85х37х32
Вес, кг.
15

Описание товара Мойка высокого давления (минимойка) электрич, ЗУБР ЗАВД-1200, макс. 105 Атм, 6 л/мин, 1200 Вт, бесщет двиг-ль, колеса, АВТО-СТОП, 5м шланга, 5м провод

Минимойка Зубр ЗАВД-1200 – мощный аппарат с давлением в 105 бар, при потребляемой мощности в 1200 Вт. Модель с защитой двигателя от перегрева, предохранительным клапаном и функцией отключения при недостаточном притоке воды. Экономно и безопасно. В комплектации идут насадка стандартная, емкость для моющего средства, пульверизатор и шланг длиною в 5 м. Производительность минимойки Зубр ЗАВД-1200 равна 360 л/ч. Это первый класс элетробезопасности. В модели может использоваться моющее средство. Вес мойки – 13 кг. Ценовая политика бренда – средний бюджет и высокий функционал.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления (минимойка) электрич, ЗУБР ЗАВД-1200, макс. 105 Атм, 6 л/мин, 1200 Вт, бесщет двиг-ль, колеса, АВТО-СТОП, 5м шланга, 5м провод




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
Минимойка Зубр ЗАВД-1200 – мощный аппарат с давлением в 105 бар, при потребляемой мощности в 1200 Вт. Модель с защитой двигателя от перегрева, предохранительным клапаном и функцией отключения при недостаточном притоке воды. Экономно и безопасно. В комплектации идут насадка стандартная, емкость для моющего средства, пульверизатор и шланг длиною в 5 м. Производительность минимойки Зубр ЗАВД-1200 равна 360 л/ч. Это первый класс элетробезопасности. В модели может использоваться моющее средство. Вес мойки – 13 кг. Ценовая политика бренда – средний бюджет и высокий функционал.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления (минимойка) электрич, ЗУБР ЗАВД-1200, макс. 105 Атм, 6 л/мин, 1200 Вт, бесщет двиг-ль, колеса, АВТО-СТОП, 5м шланга, 5м провод - купить по цене 5600 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...