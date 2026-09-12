Триммер бензиновый (бензокоса), ЗУБР ЗКРБ-350, катушка с леской/нож, шир. скашивания 38/23 см, 35 см3, 7500 об/мин, 1.15 кВт
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Триммер бензиновый (бензокоса), ЗУБР ЗКРБ-350, катушка с леской/нож, шир. скашивания 38/23 см, 35 см3, 7500 об/мин, 1.15 кВт
Идеальный вариант для кошения травы на дачном участке. В отличие от электротриммеров, бензиновый инструмент не зависит от наличия электричества, не ограничен длиной провода, безопасен в отношении поражения электрическим током. Удобная конструкция, высокая мощность, высокое качество изготовления, обеспечивающее увеличенный ресурс – все это делает бензиновый триммер «ЗУБР» Вашим лучшим помощником в уходе за газоном Особенности: -Удобен для кошения в труднодоступных местах, -Блокировка управления подачей топлива для безопасности оператора, -Увеличенный ресурс двигателя благодаря высокотехнологичной обработке, двум компрессионным кольцам и хромовому покрытию цилиндра, -Катушка с леской для качественного кошения травы и металлический нож для более грубой растительности, -Разъемная штанга для удобства хранения и транспортировки, -Удобная, регулируемая по высоте велосипедная рукоятка, -Плечевой ремень и оптимальная развесовка облегчают эксплуатацию, -Двойная система гашения вибрации, -Емкость для приготовления рабочей смеси в комплекте.
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Отзывы о товаре Триммер бензиновый (бензокоса), ЗУБР ЗКРБ-350, катушка с леской/нож, шир. скашивания 38/23 см, 35 см3, 7500 об/мин, 1.15 кВт