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Бензиновый триммер Huter GGT-800S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензиновый триммер Huter GGT-800S

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Бензиновый триммер Huter GGT-800S
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 35613
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Триммер бензиновый
Размеры в упаковке, м
1.22х0.42х0.36
Вес, кг.
8.6

Описание товара Бензиновый триммер Huter GGT-800S

Общие характеристики
Типтриммер 
Ширина скашивания26 см 
Уровень шума96 дБ 
Функциональность
Мульчированиенет 
Двигатель
Тип двигателябензиновый, двухтактный 
Мощность1.10 л.с. 
Расположение двигателяверхнее 
Рабочий объем25 куб.см 
Обороты двигателя7500 
Топливный бакна 0.7 л 
Конструкция
Ручкаскладная 
Штангапрямая 
Антивибрационная системаесть 
Колесаотсутствуют 
Дополнительная информация
Комплектациякатушка с леской, диск/нож 
Габариты
Вес7 кг 



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Бензиновый триммер Huter GGT-800S

Источник: Яндекс Маркет
16.07.2019
Роман Филатов

Достоинства:
Хорошее качество материалов



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Триммер бензиновый
Описание
Общие характеристики
Типтриммер 
Ширина скашивания26 см 
Уровень шума96 дБ 
Функциональность
Мульчированиенет 
Двигатель
Тип двигателябензиновый, двухтактный 
Мощность1.10 л.с. 
Расположение двигателяверхнее 
Рабочий объем25 куб.см 
Обороты двигателя7500 
Топливный бакна 0.7 л 
Конструкция
Ручкаскладная 
Штангапрямая 
Антивибрационная системаесть 
Колесаотсутствуют 
Дополнительная информация
Комплектациякатушка с леской, диск/нож 
Габариты
Вес7 кг 


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2019
Роман Филатов

Достоинства:
Хорошее качество материалов


Бензиновый триммер Huter GGT-800S - этот товар вы можете купить по цене 11230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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