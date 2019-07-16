Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(812)426-98-99
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бензиновый триммер Huter GGT-800S

(1)
Артикул: 35613
Бензиновый триммер Huter GGT-800S
6 130 руб. 
Купить
+ 89 КэтКоинов
Артикул: 35613
В наличии
Рейтинг:

Читать отзывы
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендHuter
Тип товараТриммер бензиновый
Антивибрационная системада
Колесанет
Комплектациядиск/нож, катушка с леской
Обороты двигателя7500 об/мин
Рабочий объем25 куб.см
Расположение двигателяверхнее
РучкаT-образная (велосипедная)
Тип двигателябензиновый
Топливный бакна 0.7 л
Уровень шума96 дБ
Ширина скашивания26 см
Штангапрямая
Мощность топливного двигателя1.10 л.с.
Общие характеристики
Типтриммер 
Ширина скашивания26 см 
Уровень шума96 дБ 
Функциональность
Мульчированиенет 
Двигатель
Тип двигателябензиновый, двухтактный 
Мощность1.10 л.с. 
Расположение двигателяверхнее 
Рабочий объем25 куб.см 
Обороты двигателя7500 
Топливный бакна 0.7 л 
Конструкция
Ручкаскладная 
Штангапрямая 
Антивибрационная системаесть 
Колесаотсутствуют 
Дополнительная информация
Комплектациякатушка с леской, диск/нож 
Габариты
Вес7 кг 


Смотрите также: Аэраторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Газонокосилки, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и аксессуары для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Насосные станции, Насосы, Ножницы для травы и ветвей, Опрыскиватели, Подметальные машины, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы для стрижки кустов, Электропилы, Триммеры для травы, Триммеры бензиновые, Триммеры электрические для травы, Триммеры аккумуляторные, Косилки для травы ручные бензиновые, Электрокосы с ножом и леской, Японские триммеры, Немецкие триммеры бензиновые, Легкие триммеры для женщины для травы, Триммеры бензиновые с диском.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
Оставить отзыв


16.07.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Хорошее качество материалов

Самовывоз невозможен
Бензиновый триммер Huter GGT-800S - по цене 6130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...