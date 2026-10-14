Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00)
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Характеристики
Описание товара Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00)
Наушники Baseus Bowie H1 Pro Noise-Cancellation Moon White (A00050601213-00) - это высокотехнологичный и стильный выбор для тех, кто ценит качественный звук. Они изготовлены из комбинации ABS, PC и металла, что обеспечивает их прочность и долговечность. Вес наушников составляет всего 265 грамм, что делает их удобными для длительного использования. Наушники оснащены разъемом Type-C и имеют емкость аккумулятора 400 мАч, что позволяет заряжать их всего за 1,5 часа. С поддержкой Bluetooth 5.3, они обеспечивают стабильное и быстрое соединение. Диапазон частот от 20 Гц до 40 кГц гарантирует чистый и глубокий звук, а радиус действия в 10 метров позволяет вам свободно передвигаться без потери сигнала. Со временем прослушивания музыки до 80 часов, вы можете наслаждаться своими любимыми треками в течение длительного времени. Кроме того, наушники Baseus Bowie H1 Pro оснащены продвинутой технологией активного шумоподавления, которая позволяет вам изолироваться от внешних звуков и наслаждаться музыкой без помех. Это делает их идеальным выбором для работы, путешествий или просто для релаксации в уединении.
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