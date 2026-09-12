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Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002)

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Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 1
Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 2
Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 3
Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 4
Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 5
Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 6
Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 7
Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 8
Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 9
Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 10
Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 11
Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 12
Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 13
Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 14
Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 15
Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 16
Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 17
Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 1
  • Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 2
  • Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 3
  • Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 4
  • Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 5
  • Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 6
  • Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 7
  • Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 8
  • Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 9
  • Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 10
  • Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 11
  • Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 12
  • Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 13
  • Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 14
  • Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 15
  • Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 16
  • Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 17
  • Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655207
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Наушники
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Размеры в упаковке, см
7х7х3
Вес, г.
130

Описание товара Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002)

Представленная модель беспроводных наушников порадует Вас качественным и насыщенным звуком. Bluetooth версии 5.3 обеспечивает стабильный сигнал на расстоянии до 10 метров без помех и искажений. Встроенный аккумулятор каждого из наушников имеет емкость 40 мАч, емкость аккумулятора зарядного кейса составляет 300 мАч, что обеспечивает до 25 часов работы. Стильные наушники не займут много места и поместятся в сумке или кармане. Время зарядки около 1.5 часов. Для зарядки предусмотрен разъем Type-C. Амбушюры выполнены из силикона и идеально сидят в ушах даже во время движения.



Теги товара: Беспроводные TWS

Отзывы о товаре Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Наушники
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Описание
Представленная модель беспроводных наушников порадует Вас качественным и насыщенным звуком. Bluetooth версии 5.3 обеспечивает стабильный сигнал на расстоянии до 10 метров без помех и искажений. Встроенный аккумулятор каждого из наушников имеет емкость 40 мАч, емкость аккумулятора зарядного кейса составляет 300 мАч, что обеспечивает до 25 часов работы. Стильные наушники не займут много места и поместятся в сумке или кармане. Время зарядки около 1.5 часов. Для зарядки предусмотрен разъем Type-C. Амбушюры выполнены из силикона и идеально сидят в ушах даже во время движения.


Теги товара: Беспроводные TWS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - данный товар вы можете купить по цене 1400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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