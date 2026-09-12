Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002)
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 655207
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Размеры в упаковке, см
7х7х3
Вес, г.
130
Описание товара Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002)
Представленная модель беспроводных наушников порадует Вас качественным и насыщенным звуком. Bluetooth версии 5.3 обеспечивает стабильный сигнал на расстоянии до 10 метров без помех и искажений. Встроенный аккумулятор каждого из наушников имеет емкость 40 мАч, емкость аккумулятора зарядного кейса составляет 300 мАч, что обеспечивает до 25 часов работы. Стильные наушники не займут много места и поместятся в сумке или кармане. Время зарядки около 1.5 часов. Для зарядки предусмотрен разъем Type-C. Амбушюры выполнены из силикона и идеально сидят в ушах даже во время движения.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные TWS
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Представленная модель беспроводных наушников порадует Вас качественным и насыщенным звуком. Bluetooth версии 5.3 обеспечивает стабильный сигнал на расстоянии до 10 метров без помех и искажений. Встроенный аккумулятор каждого из наушников имеет емкость 40 мАч, емкость аккумулятора зарядного кейса составляет 300 мАч, что обеспечивает до 25 часов работы. Стильные наушники не займут много места и поместятся в сумке или кармане. Время зарядки около 1.5 часов. Для зарядки предусмотрен разъем Type-C. Амбушюры выполнены из силикона и идеально сидят в ушах даже во время движения.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные TWS
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные TWS
Наушники Baseus Bowie WM02 True Wireless Earphones Creamy White (NGTW180002) - данный товар вы можете купить по цене 1400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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