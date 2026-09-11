Карта памяти microSD Delkin 256GB Hyperspeed UHS-I SDXC microSD c SD адаптером
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Карта памяти microSD Delkin 256GB Hyperspeed UHS-I SDXC microSD c SD адаптером
Карта памяти Delkin Devices 256 ГБ Hyperspeed UHS-I SDXC с адаптером SD оптимизирована для экшн-камер, дронов, GPS-устройств, эхолотов и других мобильных устройств. Благодаря емкости в 1 ТБ на ней достаточно места для хранения ваших данных. Благодаря шине UHS-I она обеспечивает впечатляющую скорость чтения - до 100 МБ / с и записи - до 75 МБ / с. Карта имеет класс скорости видео V30 и рейтинг U3, обеспечивая минимальную скорость записи 30 МБ / с. Эта карта памяти Delkin Devices 256 ГБ Hyperspeed UHS-I SDXC позволяет пользователям снимать высококачественное видео в форматах 4K, Full HD, HDR и HFR, а также фотографии в формате raw и JPEG, быстрые кадры, замедленную съемку и многое другое.
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