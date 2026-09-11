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Зарядное устройство Nitecore UI2 с 2 слотами для аккумуляторов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зарядное устройство Nitecore UI2 с 2 слотами для аккумуляторов

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Зарядное устройство Nitecore UI2 с 2 слотами для аккумуляторов - фото 1
Зарядное устройство Nitecore UI2 с 2 слотами для аккумуляторов - фото 2
Зарядное устройство Nitecore UI2 с 2 слотами для аккумуляторов - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
  • Зарядное устройство Nitecore UI2 с 2 слотами для аккумуляторов - фото 1
  • Зарядное устройство Nitecore UI2 с 2 слотами для аккумуляторов - фото 2
  • Зарядное устройство Nitecore UI2 с 2 слотами для аккумуляторов - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654078
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Характеристики

Бренд
Nitecore
Тип товара
Зарядное устройство
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
100

Описание товара Зарядное устройство Nitecore UI2 с 2 слотами для аккумуляторов

Nitecore UI2 разработано и рассчитано на зарядку сразу 2-х аккумуляторов с максимальным исходящим током на каждый слот до 800 mA. Преимуществом является то, что исходящий ток не изменяется в зависимости от кол-ва установленных элементов питания. Примерное время зарядки одного аккумулятора составит около 3 часов в зависимости от емкости. Наличие разъема micro-USB дает возможность заряжать нужный аккумулятор в любом удобном месте, используя портативные источники питания: Powerbank, солнечные панели и автомобильные адаптеры. Несмотря на небольшие габаритные размеры, UI2 совместимо даже с такими массивными аккумуляторами как 21700 и 20700. Nitecore UI2 оборудовано 3-я светодиодными индикаторами на каждом разъеме, отображающими статус заряда. Зарядное устройство автоматически определит тип установленного аккумулятора и выберет необходимый режим зарядки. Совместимо с форм-факторами аккумуляторов: 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500,17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650.

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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Nitecore
Тип товара
Зарядное устройство
Описание
Nitecore UI2 разработано и рассчитано на зарядку сразу 2-х аккумуляторов с максимальным исходящим током на каждый слот до 800 mA. Преимуществом является то, что исходящий ток не изменяется в зависимости от кол-ва установленных элементов питания. Примерное время зарядки одного аккумулятора составит около 3 часов в зависимости от емкости. Наличие разъема micro-USB дает возможность заряжать нужный аккумулятор в любом удобном месте, используя портативные источники питания: Powerbank, солнечные панели и автомобильные адаптеры. Несмотря на небольшие габаритные размеры, UI2 совместимо даже с такими массивными аккумуляторами как 21700 и 20700. Nitecore UI2 оборудовано 3-я светодиодными индикаторами на каждом разъеме, отображающими статус заряда. Зарядное устройство автоматически определит тип установленного аккумулятора и выберет необходимый режим зарядки. Совместимо с форм-факторами аккумуляторов: 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500,17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650.
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