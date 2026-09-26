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Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное

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Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - фото 1
Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - фото 2
Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - фото 3
Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - фото 4
Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - фото 5
Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - фото 6
Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - фото 7
Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - фото 8
Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - фото 9
Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - фото 10
Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - фото 11
Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - фото 12
Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - фото 13
Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - фото 14
Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - фото 15
Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
  • Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - фото 1
  • Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - фото 2
  • Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - фото 3
  • Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - фото 4
  • Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - фото 5
  • Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - фото 6
  • Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - фото 7
  • Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - фото 8
  • Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - фото 9
  • Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - фото 10
  • Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - фото 11
  • Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - фото 12
  • Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - фото 13
  • Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - фото 14
  • Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - фото 15
  • Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 613189
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное
1 170 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Зарядное устройство
Кол-во слотов для зарядки
1
Особенности
быстрая зарядка, защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от переполюсовки, предохранитель
Форм-фактор
10440, 14500, 16340, 18350, 18650, 18700, AA, AAA, AAAA, АААА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
100

Описание товара Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное

Поддержка IMR / Li-Ion 4.2В аккумуляторов с помощью алгоритма точной зарядки. Цветная светодиодная индикация на канал. Встроенный Powerbank поддерживает устройства с зарядным током до 1А. Интеллектуальное автоопределение уровня заряда и оптимального тока. Быстрая зарядка с независимым каналом и током 1.2А. Прочный и компактный дизайн для всех типов аккумуляторов. Функция активации сильно разряженной батареи и «спящего» аккумулятора безопасным током. Автоопределение плохих аккумуляторов и неправильной полярности. Заряд автоматически останавливается в зависимости от типа аккумулятора. Возможность использовать автомобильные/настенные адаптеры с USB выходом. Кабель micro-usb в комплекте. Powerbank совместим с iPhone и iPad.

Отзывы о товаре Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Зарядное устройство
Кол-во слотов для зарядки
1
Особенности
быстрая зарядка, защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от переполюсовки, предохранитель
Форм-фактор
10440, 14500, 16340, 18350, 18650, 18700, AA, AAA, AAAA, АААА
Страна производитель
Китай
Описание
Поддержка IMR / Li-Ion 4.2В аккумуляторов с помощью алгоритма точной зарядки. Цветная светодиодная индикация на канал. Встроенный Powerbank поддерживает устройства с зарядным током до 1А. Интеллектуальное автоопределение уровня заряда и оптимального тока. Быстрая зарядка с независимым каналом и током 1.2А. Прочный и компактный дизайн для всех типов аккумуляторов. Функция активации сильно разряженной батареи и «спящего» аккумулятора безопасным током. Автоопределение плохих аккумуляторов и неправильной полярности. Заряд автоматически останавливается в зависимости от типа аккумулятора. Возможность использовать автомобильные/настенные адаптеры с USB выходом. Кабель micro-usb в комплекте. Powerbank совместим с iPhone и iPad.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зарядное устройство Armytek Handy C1 Pro 1 канальное - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1170 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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