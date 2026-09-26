Описание товара Зарядное устройство Fenix ARE-D2

Модель FenixARE-D2 является по-настоящему универсальной. Она подходит для использования повседневно дома или в любых поездках. Заряжает это устройство 9 типов элементов питания. Подходящими являются аккумуляторы с литий-ионным электролитом размеров 10040, 18650, 21700, 14500, 16340, 26650, а также никель-кадмиевым и никель-металлгидридным - размеров ААА, АА, С. Одновременно можно подзарядить 2 элемента питания любого типа. Каждый из 2 слотов FenixARE-D2 работает независимо от другого. При этом, F самостоятельно определит, какой именно аккумулятор установлен в слот, и какая программа зарядки для него подойдет. Пользователь же в течение 8 секунд после подключения зарядного устройства к питанию может выбрать силу тока для зарядки. Для элементов питания Li-ion типа это 0.5А, 1А или 2А. Другим аккумуляторам доступно 2 варианта: 0.5А или 1А. Выбранная сила тока отображается на дисплее. Также пользователь может просмотреть информацию о напряжении, емкости аккумулятора и времени его заряда. Эти данные выводятся для каждого канала отдельно и переключаются циклично одним кликом на кнопку рядом с нужным слотом. Чтобы полностью выключить дисплей, нужно подержать кнопку нажатой 2 секунды. Модель FenixARE-D2 подключается к источнику тока через кабель формата микро-USB или адаптер USB. Причем, она совместима не только с внешним накопителем, ноутбуком или стационарным источником энергии, но и с туристической солнечной панелью. Кроме того, для этого зарядного устройства предусмотрена и функция Power-банка. Оно может зарядить смартфон, фитнес-браслет или другой гаджет от аккумулятора литий-ионного типа. Для никелевых элементов питания эта функция остается не активной. За состоянием аккумуляторов во время зарядки или разрядки владелец FenixARE-D2 может следить благодаря встроенному индикатору. Он показывает информацию за счет 5 лампочек, которые мигают либо светятся. Если мигать начинает только 1 лампочка, заряда в аккумуляторе менее 20%. Если включается 2 лампочки (1 мигает и 1 светится), в аккумуляторе 21%-40% заряда. Если включается сразу 3 лампочки (2 светится и 1 мигает), в аккумуляторе 41%-60% заряда. Когда включается 4 лампочки (3 светится и 1 мигает), уровень заряда составляет 61%-80%. Если включаются все 5 лампочек, но 1 из них мигает, уровень заряда составляет 81%-100%. Когда аккумулятор полностью заряжен, все 5 лампочек равномерно светятся. После завершения зарядки Li-ion аккумуляторов устройство сразу же отключается, чтобы элементы питания не перезарядились. Если же это аккумуляторы с никелевым электролитом, то продолжается зарядка низким током – порядка 100 мА.