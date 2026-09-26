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Зарядное устройство Fenix ARE-D2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зарядное устройство Fenix ARE-D2

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Зарядное устройство Fenix ARE-D2 - фото 7
Зарядное устройство Fenix ARE-D2 - фото 8
Зарядное устройство Fenix ARE-D2 - фото 9
Зарядное устройство Fenix ARE-D2 - фото 10
Зарядное устройство Fenix ARE-D2 - фото 11
Зарядное устройство Fenix ARE-D2 - фото 12
Зарядное устройство Fenix ARE-D2 - фото 13
Зарядное устройство Fenix ARE-D2 - фото 14
Зарядное устройство Fenix ARE-D2 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
  • Зарядное устройство Fenix ARE-D2 - фото 1
  • Зарядное устройство Fenix ARE-D2 - фото 2
  • Зарядное устройство Fenix ARE-D2 - фото 3
  • Зарядное устройство Fenix ARE-D2 - фото 4
  • Зарядное устройство Fenix ARE-D2 - фото 5
  • Зарядное устройство Fenix ARE-D2 - фото 6
  • Зарядное устройство Fenix ARE-D2 - фото 7
  • Зарядное устройство Fenix ARE-D2 - фото 8
  • Зарядное устройство Fenix ARE-D2 - фото 9
  • Зарядное устройство Fenix ARE-D2 - фото 10
  • Зарядное устройство Fenix ARE-D2 - фото 11
  • Зарядное устройство Fenix ARE-D2 - фото 12
  • Зарядное устройство Fenix ARE-D2 - фото 13
  • Зарядное устройство Fenix ARE-D2 - фото 14
  • Зарядное устройство Fenix ARE-D2 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 613201
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зарядное устройство Fenix ARE-D2
2 380 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FENIX
Тип товара
Зарядное устройство
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
2000
Кол-во слотов для зарядки
2
Напряжение, В
4.2
Особенности
встроенный дисплей, защита от короткого замыкания
Световая индикация
Да
Форм-фактор
AA, AAA, C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Зарядное устройство Fenix ARE-D2

Модель FenixARE-D2 является по-настоящему универсальной. Она подходит для использования повседневно дома или в любых поездках. Заряжает это устройство 9 типов элементов питания. Подходящими являются аккумуляторы с литий-ионным электролитом размеров 10040, 18650, 21700, 14500, 16340, 26650, а также никель-кадмиевым и никель-металлгидридным - размеров ААА, АА, С. Одновременно можно подзарядить 2 элемента питания любого типа. Каждый из 2 слотов FenixARE-D2 работает независимо от другого. При этом, F самостоятельно определит, какой именно аккумулятор установлен в слот, и какая программа зарядки для него подойдет. Пользователь же в течение 8 секунд после подключения зарядного устройства к питанию может выбрать силу тока для зарядки. Для элементов питания Li-ion типа это 0.5А, 1А или 2А. Другим аккумуляторам доступно 2 варианта: 0.5А или 1А. Выбранная сила тока отображается на дисплее. Также пользователь может просмотреть информацию о напряжении, емкости аккумулятора и времени его заряда. Эти данные выводятся для каждого канала отдельно и переключаются циклично одним кликом на кнопку рядом с нужным слотом. Чтобы полностью выключить дисплей, нужно подержать кнопку нажатой 2 секунды. Модель FenixARE-D2 подключается к источнику тока через кабель формата микро-USB или адаптер USB. Причем, она совместима не только с внешним накопителем, ноутбуком или стационарным источником энергии, но и с туристической солнечной панелью. Кроме того, для этого зарядного устройства предусмотрена и функция Power-банка. Оно может зарядить смартфон, фитнес-браслет или другой гаджет от аккумулятора литий-ионного типа. Для никелевых элементов питания эта функция остается не активной. За состоянием аккумуляторов во время зарядки или разрядки владелец FenixARE-D2 может следить благодаря встроенному индикатору. Он показывает информацию за счет 5 лампочек, которые мигают либо светятся. Если мигать начинает только 1 лампочка, заряда в аккумуляторе менее 20%. Если включается 2 лампочки (1 мигает и 1 светится), в аккумуляторе 21%-40% заряда. Если включается сразу 3 лампочки (2 светится и 1 мигает), в аккумуляторе 41%-60% заряда. Когда включается 4 лампочки (3 светится и 1 мигает), уровень заряда составляет 61%-80%. Если включаются все 5 лампочек, но 1 из них мигает, уровень заряда составляет 81%-100%. Когда аккумулятор полностью заряжен, все 5 лампочек равномерно светятся. После завершения зарядки Li-ion аккумуляторов устройство сразу же отключается, чтобы элементы питания не перезарядились. Если же это аккумуляторы с никелевым электролитом, то продолжается зарядка низким током – порядка 100 мА.

Отзывы о товаре Зарядное устройство Fenix ARE-D2




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
FENIX
Тип товара
Зарядное устройство
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
2000
Кол-во слотов для зарядки
2
Напряжение, В
4.2
Особенности
встроенный дисплей, защита от короткого замыкания
Световая индикация
Да
Форм-фактор
AA, AAA, C
Страна производитель
Китай
Описание
Модель FenixARE-D2 является по-настоящему универсальной. Она подходит для использования повседневно дома или в любых поездках. Заряжает это устройство 9 типов элементов питания. Подходящими являются аккумуляторы с литий-ионным электролитом размеров 10040, 18650, 21700, 14500, 16340, 26650, а также никель-кадмиевым и никель-металлгидридным - размеров ААА, АА, С. Одновременно можно подзарядить 2 элемента питания любого типа. Каждый из 2 слотов FenixARE-D2 работает независимо от другого. При этом, F самостоятельно определит, какой именно аккумулятор установлен в слот, и какая программа зарядки для него подойдет. Пользователь же в течение 8 секунд после подключения зарядного устройства к питанию может выбрать силу тока для зарядки. Для элементов питания Li-ion типа это 0.5А, 1А или 2А. Другим аккумуляторам доступно 2 варианта: 0.5А или 1А. Выбранная сила тока отображается на дисплее. Также пользователь может просмотреть информацию о напряжении, емкости аккумулятора и времени его заряда. Эти данные выводятся для каждого канала отдельно и переключаются циклично одним кликом на кнопку рядом с нужным слотом. Чтобы полностью выключить дисплей, нужно подержать кнопку нажатой 2 секунды. Модель FenixARE-D2 подключается к источнику тока через кабель формата микро-USB или адаптер USB. Причем, она совместима не только с внешним накопителем, ноутбуком или стационарным источником энергии, но и с туристической солнечной панелью. Кроме того, для этого зарядного устройства предусмотрена и функция Power-банка. Оно может зарядить смартфон, фитнес-браслет или другой гаджет от аккумулятора литий-ионного типа. Для никелевых элементов питания эта функция остается не активной. За состоянием аккумуляторов во время зарядки или разрядки владелец FenixARE-D2 может следить благодаря встроенному индикатору. Он показывает информацию за счет 5 лампочек, которые мигают либо светятся. Если мигать начинает только 1 лампочка, заряда в аккумуляторе менее 20%. Если включается 2 лампочки (1 мигает и 1 светится), в аккумуляторе 21%-40% заряда. Если включается сразу 3 лампочки (2 светится и 1 мигает), в аккумуляторе 41%-60% заряда. Когда включается 4 лампочки (3 светится и 1 мигает), уровень заряда составляет 61%-80%. Если включаются все 5 лампочек, но 1 из них мигает, уровень заряда составляет 81%-100%. Когда аккумулятор полностью заряжен, все 5 лампочек равномерно светятся. После завершения зарядки Li-ion аккумуляторов устройство сразу же отключается, чтобы элементы питания не перезарядились. Если же это аккумуляторы с никелевым электролитом, то продолжается зарядка низким током – порядка 100 мА.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зарядное устройство Fenix ARE-D2 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2380 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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