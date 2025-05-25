Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape
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Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб.
В наличии
Код товара: 613199
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
2100
Кол-во слотов для зарядки
1
Напряжение, В
4.2
Особенности
подвижный контакт, быстрая зарядка
Световая индикация
Да
Форм-фактор
АА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х2
Вес, г.
100
Описание товара Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape
Поддержка IMR / Li-Ion 4.2В аккумуляторов и алгоритм точной зарядки. Светодиодная индикация заряда с 4 диодами на канал. Интеллектуальное автоопределение уровня заряда и оптимального тока. Быстрая зарядка с током 2.1А. Прочный и компактный дизайн для всех типов аккумуляторов. Идеально подходит для зарядки vape-устройств и аккумуляторов к ним, телефонов, планшетов и других гаджетов. Aвтоопределение плохих аккумуляторов и неправильной полярности. Заряд автоматически останавливается в зависимости от типа аккумулятора. Возможность использования автомобильных/настенных адаптеров с USB выходом.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
2100
Кол-во слотов для зарядки
1
Напряжение, В
4.2
Особенности
подвижный контакт, быстрая зарядка
Световая индикация
Да
Форм-фактор
АА
Страна производитель
Китай
Поддержка IMR / Li-Ion 4.2В аккумуляторов и алгоритм точной зарядки. Светодиодная индикация заряда с 4 диодами на канал. Интеллектуальное автоопределение уровня заряда и оптимального тока. Быстрая зарядка с током 2.1А. Прочный и компактный дизайн для всех типов аккумуляторов. Идеально подходит для зарядки vape-устройств и аккумуляторов к ним, телефонов, планшетов и других гаджетов. Aвтоопределение плохих аккумуляторов и неправильной полярности. Заряд автоматически останавливается в зависимости от типа аккумулятора. Возможность использования автомобильных/настенных адаптеров с USB выходом.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Достоинства:
Комментарий:
Так себе, зарядка 3500mAh шла 4ч от блока питания 3А не айс в полевых условиях от повербанка с выхода 2,1А также 4 ч.
Достоинства:
Комментарий:
все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Провод лучше бы на type-c конечно сделали для взаимозаменяемости)) а то микро usb почти уже нигде не используется
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо. заряжает.
Достоинства:
Комментарий:
Зарядное устройство пришло без брака, работает хорошо, вопросов нет , спасибо !
Достоинства:
Комментарий:
работает
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все аккуратно упаковано . Соответствует всем заявленным показателям
Достоинства:
Комментарий:
Качественный, надёжный
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь, качество лучше знаменитого Феникса.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Нравится
Достоинства:
Комментарий:
достойная зарядка
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальная зарядка на все случаи жизни. Рекомендую.
Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1170 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape
Достоинства:
Комментарий:
Так себе, зарядка 3500mAh шла 4ч от блока питания 3А не айс в полевых условиях от повербанка с выхода 2,1А также 4 ч.
Достоинства:
Комментарий:
все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Провод лучше бы на type-c конечно сделали для взаимозаменяемости)) а то микро usb почти уже нигде не используется
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо. заряжает.
Достоинства:
Комментарий:
Зарядное устройство пришло без брака, работает хорошо, вопросов нет , спасибо !
Достоинства:
Комментарий:
работает
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все аккуратно упаковано . Соответствует всем заявленным показателям
Достоинства:
Комментарий:
Качественный, надёжный
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь, качество лучше знаменитого Феникса.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Нравится
Достоинства:
Комментарий:
достойная зарядка
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальная зарядка на все случаи жизни. Рекомендую.