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Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape

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Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 1
Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 2
Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 3
Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 4
Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 5
Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 6
Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 7
Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 8
Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 9
Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 10
Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 11
Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 12
Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 13
Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 14
Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 15
Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 16
Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 17
Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 18
Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 19
Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 20
Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 21
Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 22
Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 23
Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
  • Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 1
  • Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 2
  • Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 3
  • Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 4
  • Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 5
  • Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 6
  • Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 7
  • Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 8
  • Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 9
  • Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 10
  • Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 11
  • Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 12
  • Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 13
  • Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 14
  • Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 15
  • Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 16
  • Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 17
  • Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 18
  • Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 19
  • Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 20
  • Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 21
  • Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 22
  • Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 23
  • Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 613199
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape
1 170 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Зарядное устройство
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
2100
Кол-во слотов для зарядки
1
Напряжение, В
4.2
Особенности
подвижный контакт, быстрая зарядка
Световая индикация
Да
Форм-фактор
АА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape

Поддержка IMR / Li-Ion 4.2В аккумуляторов и алгоритм точной зарядки. Светодиодная индикация заряда с 4 диодами на канал. Интеллектуальное автоопределение уровня заряда и оптимального тока. Быстрая зарядка с током 2.1А. Прочный и компактный дизайн для всех типов аккумуляторов. Идеально подходит для зарядки vape-устройств и аккумуляторов к ним, телефонов, планшетов и других гаджетов. Aвтоопределение плохих аккумуляторов и неправильной полярности. Заряд автоматически останавливается в зависимости от типа аккумулятора. Возможность использования автомобильных/настенных адаптеров с USB выходом.

Отзывы о товаре Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape

Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Так себе, зарядка 3500mAh шла 4ч от блока питания 3А не айс в полевых условиях от повербанка с выхода 2,1А также 4 ч.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все работает.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Провод лучше бы на type-c конечно сделали для взаимозаменяемости)) а то микро usb почти уже нигде не используется
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Константин А.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо. заряжает.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Зарядное устройство пришло без брака, работает хорошо, вопросов нет , спасибо !
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Николай Т.

Достоинства:


Комментарий:
работает
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Анастасия С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все аккуратно упаковано . Соответствует всем заявленным показателям
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Наталья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный, надёжный
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Константин Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вещь, качество лучше знаменитого Феникса.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все отлично!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2023
Сергей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Нравится
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2023
Казбек Д.

Достоинства:


Комментарий:
достойная зарядка
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2023
Олег Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальная зарядка на все случаи жизни. Рекомендую.



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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Зарядное устройство
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
2100
Кол-во слотов для зарядки
1
Напряжение, В
4.2
Особенности
подвижный контакт, быстрая зарядка
Световая индикация
Да
Форм-фактор
АА
Страна производитель
Китай
Описание
Поддержка IMR / Li-Ion 4.2В аккумуляторов и алгоритм точной зарядки. Светодиодная индикация заряда с 4 диодами на канал. Интеллектуальное автоопределение уровня заряда и оптимального тока. Быстрая зарядка с током 2.1А. Прочный и компактный дизайн для всех типов аккумуляторов. Идеально подходит для зарядки vape-устройств и аккумуляторов к ним, телефонов, планшетов и других гаджетов. Aвтоопределение плохих аккумуляторов и неправильной полярности. Заряд автоматически останавливается в зависимости от типа аккумулятора. Возможность использования автомобильных/настенных адаптеров с USB выходом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Так себе, зарядка 3500mAh шла 4ч от блока питания 3А не айс в полевых условиях от повербанка с выхода 2,1А также 4 ч.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все работает.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Провод лучше бы на type-c конечно сделали для взаимозаменяемости)) а то микро usb почти уже нигде не используется
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Константин А.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо. заряжает.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Зарядное устройство пришло без брака, работает хорошо, вопросов нет , спасибо !
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Николай Т.

Достоинства:


Комментарий:
работает
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Анастасия С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все аккуратно упаковано . Соответствует всем заявленным показателям
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Наталья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный, надёжный
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Константин Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вещь, качество лучше знаменитого Феникса.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
все отлично!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2023
Сергей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Нравится
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2023
Казбек Д.

Достоинства:


Комментарий:
достойная зарядка
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2023
Олег Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальная зарядка на все случаи жизни. Рекомендую.


Зарядное устройство беспроводное Armytek Handy C1 Vape - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1170 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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