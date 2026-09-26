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Зарядное устройство Fenix ARE-D1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зарядное устройство Fenix ARE-D1

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Зарядное устройство Fenix ARE-D1 - фото 7
Зарядное устройство Fenix ARE-D1 - фото 8
Зарядное устройство Fenix ARE-D1 - фото 9
Зарядное устройство Fenix ARE-D1 - фото 10
Зарядное устройство Fenix ARE-D1 - фото 11
Зарядное устройство Fenix ARE-D1 - фото 12
Зарядное устройство Fenix ARE-D1 - фото 13
Зарядное устройство Fenix ARE-D1 - фото 14
Зарядное устройство Fenix ARE-D1 - фото 15
Зарядное устройство Fenix ARE-D1 - фото 16
Зарядное устройство Fenix ARE-D1 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
  • Зарядное устройство Fenix ARE-D1 - фото 1
  • Зарядное устройство Fenix ARE-D1 - фото 2
  • Зарядное устройство Fenix ARE-D1 - фото 3
  • Зарядное устройство Fenix ARE-D1 - фото 4
  • Зарядное устройство Fenix ARE-D1 - фото 5
  • Зарядное устройство Fenix ARE-D1 - фото 6
  • Зарядное устройство Fenix ARE-D1 - фото 7
  • Зарядное устройство Fenix ARE-D1 - фото 8
  • Зарядное устройство Fenix ARE-D1 - фото 9
  • Зарядное устройство Fenix ARE-D1 - фото 10
  • Зарядное устройство Fenix ARE-D1 - фото 11
  • Зарядное устройство Fenix ARE-D1 - фото 12
  • Зарядное устройство Fenix ARE-D1 - фото 13
  • Зарядное устройство Fenix ARE-D1 - фото 14
  • Зарядное устройство Fenix ARE-D1 - фото 15
  • Зарядное устройство Fenix ARE-D1 - фото 16
  • Зарядное устройство Fenix ARE-D1 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 613200
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Зарядное устройство Fenix ARE-D1
1 560 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FENIX
Тип товара
Зарядное устройство
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
2000
Кол-во слотов для зарядки
1
Особенности
защита от переполюсовки
Форм-фактор
10440, 14500, 16340, 18650, 21700, 26650, AA, AAA, C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Зарядное устройство Fenix ARE-D1

Модель Fenix ARE-D1 предназначена для зарядки всего одного аккумулятора. Это компактное устройство совместимо с целой линейкой популярных типов перезаряжаемых элементов питания. Оно подойдет для использования дома или любых путешествий.

Отзывы о товаре Зарядное устройство Fenix ARE-D1




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
FENIX
Тип товара
Зарядное устройство
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
2000
Кол-во слотов для зарядки
1
Особенности
защита от переполюсовки
Форм-фактор
10440, 14500, 16340, 18650, 21700, 26650, AA, AAA, C
Страна производитель
Китай
Описание
Модель Fenix ARE-D1 предназначена для зарядки всего одного аккумулятора. Это компактное устройство совместимо с целой линейкой популярных типов перезаряжаемых элементов питания. Оно подойдет для использования дома или любых путешествий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зарядное устройство Fenix ARE-D1 - стоимость товара 1560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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