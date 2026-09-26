Зарядное устройство Panasonic Basic (BQ-CC61USB)
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Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384104
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Кол-во слотов для зарядки
4
Напряжение, В
220-240
Световая индикация
Да
Форм-фактор
AA (LR6); AAA (LR03)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х6
Вес, г.
650
Описание товара Зарядное устройство Panasonic Basic (BQ-CC61USB)
Зарядное устройство Panasonic Basic BQ-CC61USB представлено в эргономичном белом дизайне. Оборудование совместимо с аккумуляторами типа Ni-MH. Система оснащена четырьмя слотами с двумя каналами для зарядки, что позволяет одновременно питать два элемента разного типа и емкости. Устройство Panasonic Basic BQ-CC61USB действует от USB-порта, обеспечивающего работу при напряжении сети 100-240 B. Оборудование дополнено яркой световой индикацией и таймером безопасности. Прибор весит 650 грамм, обладает размерами 6.6x8.5x2.8 см и способен работать с элементами питания разряда AA и AAA.
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Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Кол-во слотов для зарядки
4
Напряжение, В
220-240
Световая индикация
Да
Форм-фактор
AA (LR6); AAA (LR03)
Страна производитель
Китай
Зарядное устройство Panasonic Basic BQ-CC61USB представлено в эргономичном белом дизайне. Оборудование совместимо с аккумуляторами типа Ni-MH. Система оснащена четырьмя слотами с двумя каналами для зарядки, что позволяет одновременно питать два элемента разного типа и емкости. Устройство Panasonic Basic BQ-CC61USB действует от USB-порта, обеспечивающего работу при напряжении сети 100-240 B. Оборудование дополнено яркой световой индикацией и таймером безопасности. Прибор весит 650 грамм, обладает размерами 6.6x8.5x2.8 см и способен работать с элементами питания разряда AA и AAA.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
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