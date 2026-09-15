Зарядное устройство Panasonic Basic Charger с аккумуляторами Eneloop 4AAA 800 K-KJ51MCD04E
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 653991
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х8х4
Вес, г.
100
Описание товара Зарядное устройство Panasonic Basic Charger с аккумуляторами Eneloop 4AAA 800 K-KJ51MCD04E
Зарядное устройство Eneloop BQ-CC51 K-KJ51MCD04E - это высококачественная зарядка с 4-мя слотами для аккумуляторов типов АА или ААА. Зарядное устройство имеет индивидуальные каналы, которые позволяют заряжать до четырёх элементов питания. Время заряда примерно 10 часов независимо от типа аккумулятора. В комплекте с зарядным устройством поставляется четыре Ni-MH аккумулятора eneloop типа AАА емкостью 800 мАч.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Зарядное устройство Eneloop BQ-CC51 K-KJ51MCD04E - это высококачественная зарядка с 4-мя слотами для аккумуляторов типов АА или ААА. Зарядное устройство имеет индивидуальные каналы, которые позволяют заряжать до четырёх элементов питания. Время заряда примерно 10 часов независимо от типа аккумулятора. В комплекте с зарядным устройством поставляется четыре Ni-MH аккумулятора eneloop типа AАА емкостью 800 мАч.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Зарядное устройство Panasonic Basic Charger с аккумуляторами Eneloop 4AAA 800 K-KJ51MCD04E - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зарядное устройство Panasonic Basic Charger с аккумуляторами Eneloop 4AAA 800 K-KJ51MCD04E