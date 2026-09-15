Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб.
В наличии
Код товара: 653261
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
560 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х8х2
Вес, г.
300
Описание товара Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.)
Зарядное устройство Camelion BC-1010B, 10357 подойдет для никель-кадмиевых и никель - металлогидридных элементов питания типа АА/ААА. Прост и удобен в использовании, питание происходит от сети. Оснащен светодиодными индикаторами, которые показывают степень готовности аккумуляторов к использованию. Защищен от переплюсовки, короткого замыкания и неисправных элементов питания. Особенности Camelion BC-1010B Быстрая зарядка элементов питания (12 часов), Оснащен светодиодными индикаторами, Разносторонняя защита (от замыкания, переплюсовки, неисправных элементов питания), Способен одновременно заряжать четыре элемента питания, Защитная упаковка.
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Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.) - этот товар вы можете купить по цене 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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