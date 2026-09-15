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Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.)

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Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.) - фото 1
Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
  • Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.) - фото 1
  • Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653261
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.)
560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Camelion
Тип товара
Зарядное устройство
Размеры в упаковке, см
15х8х2
Вес, г.
300

Описание товара Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.)

Зарядное устройство Camelion BC-1010B, 10357 подойдет для никель-кадмиевых и никель - металлогидридных элементов питания типа АА/ААА. Прост и удобен в использовании, питание происходит от сети. Оснащен светодиодными индикаторами, которые показывают степень готовности аккумуляторов к использованию. Защищен от переплюсовки, короткого замыкания и неисправных элементов питания. Особенности Camelion BC-1010B Быстрая зарядка элементов питания (12 часов), Оснащен светодиодными индикаторами, Разносторонняя защита (от замыкания, переплюсовки, неисправных элементов питания), Способен одновременно заряжать четыре элемента питания, Защитная упаковка.

Отзывы о товаре Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.)




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Характеристики
Бренд
Camelion
Тип товара
Зарядное устройство
Описание
Зарядное устройство Camelion BC-1010B, 10357 подойдет для никель-кадмиевых и никель - металлогидридных элементов питания типа АА/ААА. Прост и удобен в использовании, питание происходит от сети. Оснащен светодиодными индикаторами, которые показывают степень готовности аккумуляторов к использованию. Защищен от переплюсовки, короткого замыкания и неисправных элементов питания. Особенности Camelion BC-1010B Быстрая зарядка элементов питания (12 часов), Оснащен светодиодными индикаторами, Разносторонняя защита (от замыкания, переплюсовки, неисправных элементов питания), Способен одновременно заряжать четыре элемента питания, Защитная упаковка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зарядное устройство Camelion BC-1010B (BC-1010B, 2-4AA/AAA/200Ma /свет. индик.) - этот товар вы можете купить по цене 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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