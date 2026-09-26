Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С)
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Характеристики
Описание товара Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С)
Модель Fenix ARE-A2 предназначена для зарядки аккумуляторов с литий-ионным, никель-кадмиевым или никель-металлгидридным электролитом. Это большой количество элементов питания различных форматов, среди которых популярные 18650. 14500, АА, ААА и другие. Каналов для зарядки в этой модели два, и они сделаны раздельными, что позволяет владельцу устройства заряжать одновременно разные по типу аккумуляторы. Нужный режим работы Fenix ARE-A2 подбирает самостоятельно в автоматическом режиме. На специально встроенном дисплее пользователь видит всю актуальную информацию о своих элементах питания: текущий уровень заряда, время зарядки, напряжение и тип аккумулятора. Данные сменяют друг друга поочередно при нажатии на кнопку для соответствующего канала. При желании, дисплей можно отключить. Для этого кнопку нужно подержать нажатой немного дольше. В модели Fenix ARE-A2 используются эффективные механизмы защиты, которые позволяют этому зарядному устройству прослужить дольше. В том числе, это защита от короткого замыкания, которое может возникнуть в следствие переполюсовки контактов при неправильной установке аккумулятора в слот. Также защитные механизмы не дадут элементам питания слишком сильно нагреваться и не допустят перезарядки. Fenix ARE-A2 в состоянии работать от электросети, а также автомобильного аккумулятора. Но в комплекте с этим устройством продается только кабель к обычной электросети. Если нужно, провод для подключения к автомобильному прикуривателю придется купить отдельно.
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