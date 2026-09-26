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Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С)

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Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 1
Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 2
Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 3
Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 4
Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 5
Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 6
Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 7
Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 8
Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 9
Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 10
Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 11
Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 12
Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 13
Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 14
Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 15
Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 16
Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
  • Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 1
  • Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 2
  • Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 3
  • Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 4
  • Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 5
  • Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 6
  • Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 7
  • Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 8
  • Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 9
  • Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 10
  • Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 11
  • Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 12
  • Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 13
  • Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 14
  • Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 15
  • Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 16
  • Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 613195
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С)
2 530 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FENIX
Тип товара
Зарядное устройство
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
1000
Кол-во слотов для зарядки
2
Напряжение, В
4.2
Особенности
встроенный дисплей, защита от короткого замыкания, защита от перегрева
Световая индикация
Да
Форм-фактор
AA, AAA, C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С)

Модель Fenix ARE-A2 предназначена для зарядки аккумуляторов с литий-ионным, никель-кадмиевым или никель-металлгидридным электролитом. Это большой количество элементов питания различных форматов, среди которых популярные 18650. 14500, АА, ААА и другие. Каналов для зарядки в этой модели два, и они сделаны раздельными, что позволяет владельцу устройства заряжать одновременно разные по типу аккумуляторы. Нужный режим работы Fenix ARE-A2 подбирает самостоятельно в автоматическом режиме. На специально встроенном дисплее пользователь видит всю актуальную информацию о своих элементах питания: текущий уровень заряда, время зарядки, напряжение и тип аккумулятора. Данные сменяют друг друга поочередно при нажатии на кнопку для соответствующего канала. При желании, дисплей можно отключить. Для этого кнопку нужно подержать нажатой немного дольше. В модели Fenix ARE-A2 используются эффективные механизмы защиты, которые позволяют этому зарядному устройству прослужить дольше. В том числе, это защита от короткого замыкания, которое может возникнуть в следствие переполюсовки контактов при неправильной установке аккумулятора в слот. Также защитные механизмы не дадут элементам питания слишком сильно нагреваться и не допустят перезарядки. Fenix ARE-A2 в состоянии работать от электросети, а также автомобильного аккумулятора. Но в комплекте с этим устройством продается только кабель к обычной электросети. Если нужно, провод для подключения к автомобильному прикуривателю придется купить отдельно.

Отзывы о товаре Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
FENIX
Тип товара
Зарядное устройство
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
1000
Кол-во слотов для зарядки
2
Напряжение, В
4.2
Особенности
встроенный дисплей, защита от короткого замыкания, защита от перегрева
Световая индикация
Да
Форм-фактор
AA, AAA, C
Страна производитель
Китай
Описание
Модель Fenix ARE-A2 предназначена для зарядки аккумуляторов с литий-ионным, никель-кадмиевым или никель-металлгидридным электролитом. Это большой количество элементов питания различных форматов, среди которых популярные 18650. 14500, АА, ААА и другие. Каналов для зарядки в этой модели два, и они сделаны раздельными, что позволяет владельцу устройства заряжать одновременно разные по типу аккумуляторы. Нужный режим работы Fenix ARE-A2 подбирает самостоятельно в автоматическом режиме. На специально встроенном дисплее пользователь видит всю актуальную информацию о своих элементах питания: текущий уровень заряда, время зарядки, напряжение и тип аккумулятора. Данные сменяют друг друга поочередно при нажатии на кнопку для соответствующего канала. При желании, дисплей можно отключить. Для этого кнопку нужно подержать нажатой немного дольше. В модели Fenix ARE-A2 используются эффективные механизмы защиты, которые позволяют этому зарядному устройству прослужить дольше. В том числе, это защита от короткого замыкания, которое может возникнуть в следствие переполюсовки контактов при неправильной установке аккумулятора в слот. Также защитные механизмы не дадут элементам питания слишком сильно нагреваться и не допустят перезарядки. Fenix ARE-A2 в состоянии работать от электросети, а также автомобильного аккумулятора. Но в комплекте с этим устройством продается только кабель к обычной электросети. Если нужно, провод для подключения к автомобильному прикуривателю придется купить отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зарядное устройство Fenix ARE-A2 (АА, ААА, 18650, 14500, 26650, С) - этот товар вы можете купить по цене 2530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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