Зарядное устройство Panasonic Basic Charger с аккумуляторами Eneloop 4AA 2000 K-KJ51MCD40E
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Зарядное устройство Panasonic Basic Charger с аккумуляторами Eneloop 4AA 2000 K-KJ51MCD40E
Зарядное устройство в премиальной серии снабжается четырьмя аккумуляторами, обеспечивающими высокое качество и производительность. Данное устройство имеет широкий диапазон входного тока, составляющий примерно 100-240 вольт с частотой 50-60 герц, что позволяет его использование в различных регионах и странах. Оно обладает постоянным зарядным током 3 вольта, разделенным на 250 миллиампер на два аккумулятора типа AA и 120 миллиампер на два аккумулятора типа AAA. Зарядное устройство поддерживает зарядку как аккумуляторов AA (2,4 ячейки), так и AAA (также 2,4 ячейки). Для полной зарядки аккумуляторов типа AA требуется около 10 часов, а для аккумуляторов типа AAA – также около 10 часов. Зарядное устройство оснащено вилочным разъемом, встроенным прямо в корпус, что облегчает его использование и хранение. Устройство обладает четырьмя каналами зарядки, два из которых являются независимыми. Каждый канал оснащен индивидуальным LED-индикатором заряда, который позволяет вам контролировать процесс зарядки каждого аккумулятора отдельно. Кроме того, зарядное устройство оснащено встроенным таймером, который автоматически отключает зарядку после 13 часов работы, обеспечивая безопасность использования. Размеры этого зарядного устройства составляют 66 х 108 х 70 мм, а вес равен 90 граммам, что делает его компактным и удобным для переноски в поездках и путешествиях.
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