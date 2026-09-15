Аккумулятор GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке)
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Характеристики
Тип товара
Батарейка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб.
В наличии
Код товара: 653579
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 040 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
120
Описание товара Аккумулятор GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке)
Аккумуляторы GP нового поколения можно использовать после длительного хранения без дополнительной подзарядки, если ранее заряд не был израсходован полностью. Описание. Аккумуляторы GP производятся по новой, более совершенной технологии LSD, которая гарантирует аккумуляторам низкий саморазряд – позволяет сохранить минимум 30% заряда в течение 2-х лет. Аккумуляторы могут полноценно заменять батарейки во всех часто используемых приборах.
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Аккумуляторы GP нового поколения можно использовать после длительного хранения без дополнительной подзарядки, если ранее заряд не был израсходован полностью. Описание. Аккумуляторы GP производятся по новой, более совершенной технологии LSD, которая гарантирует аккумуляторам низкий саморазряд – позволяет сохранить минимум 30% заряда в течение 2-х лет. Аккумуляторы могут полноценно заменять батарейки во всех часто используемых приборах.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Аккумулятор GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2040 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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