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Аккумулятор GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумулятор GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке)

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Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 1
Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 2
Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 3
Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 4
Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 5
Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 6
Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 7
Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 8
Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 9
Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 10
Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 11
Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 12
Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 13
Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 14
Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 15
Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 16
Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
  • Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 1
  • Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 2
  • Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 3
  • Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 4
  • Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 5
  • Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 6
  • Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 7
  • Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 8
  • Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 9
  • Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 10
  • Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 11
  • Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 12
  • Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 13
  • Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 14
  • Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 15
  • Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 16
  • Батарейка GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653579
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумулятор GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке)
2 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GP
Тип товара
Батарейка
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
120

Описание товара Аккумулятор GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке)

Аккумуляторы GP нового поколения можно использовать после длительного хранения без дополнительной подзарядки, если ранее заряд не был израсходован полностью. Описание. Аккумуляторы GP производятся по новой, более совершенной технологии LSD, которая гарантирует аккумуляторам низкий саморазряд – позволяет сохранить минимум 30% заряда в течение 2-х лет. Аккумуляторы могут полноценно заменять батарейки во всех часто используемых приборах.

Отзывы о товаре Аккумулятор GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GP
Тип товара
Батарейка
Описание
Аккумуляторы GP нового поколения можно использовать после длительного хранения без дополнительной подзарядки, если ранее заряд не был израсходован полностью. Описание. Аккумуляторы GP производятся по новой, более совершенной технологии LSD, которая гарантирует аккумуляторам низкий саморазряд – позволяет сохранить минимум 30% заряда в течение 2-х лет. Аккумуляторы могут полноценно заменять батарейки во всех часто используемых приборах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумулятор GP 270AAHC4/2FR-2CR6 (4+2) (6 шт. в уп-ке) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2040 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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