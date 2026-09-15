Батарейка GP 15A-2CRVS60 720 (60 шт. в уп-ке)
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Характеристики
Описание товара Батарейка GP 15A-2CRVS60 720 (60 шт. в уп-ке)
Алкалиновые батарейки одной из популярнейших торговых марок GP Super чаще всего используются в фонарях, игрушках, портативных радиоцентрах и других устройствах. Щелочные алкалиновые батарейки GP Super Alkaline AA подходят для любых видов портативных устройств, работающих на элементах питания типоразмера АА: игровых консолей, настенных часов, фонарей, детекторов дыма, аудиоустройств, ПДУ, раций и т. д.Алкалиновые элементы от компании GP работают в 7 раз дольше обычных солевых батареек.При изготовлении батареек GP не используются ртуть и кадмий. Это делает их максимально безопасными для людей и экологии.Элементы GP Super Alkaline не предназначены для перезарядки. Их нельзя устанавливать в зарядные устройства.Не храните батарейки рядом с ключами или другими металлическими предметами.Исправность работы батареек зависит от соблюдения полярности при их установке.Категорически нельзя разбирать батарейки, деформировать их, бить, держать возле открытого огня, давать детям в качестве игрушек. Это опасно для здоровья, а иногда несет и угрозу для жизни.Когда батарейки отслужат свой срок, не выбрасывайте их с другим мусором: сдайте батарейки в специальный контейнер для переработки. Это способствует сохранению чистоты окружающей среды.
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