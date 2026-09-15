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Аккумуляторы GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторы GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер

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Батарейка GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер - фото 1
Батарейка GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер - фото 2
Батарейка GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер - фото 3
Батарейка GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер - фото 4
Батарейка GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер - фото 5
Батарейка GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер - фото 6
Батарейка GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
  • Батарейка GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер - фото 1
  • Батарейка GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер - фото 2
  • Батарейка GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер - фото 3
  • Батарейка GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер - фото 4
  • Батарейка GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер - фото 5
  • Батарейка GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер - фото 6
  • Батарейка GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653528
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Аккумуляторы GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер
930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GP
Тип товара
Батарейка
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
20

Описание товара Аккумуляторы GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер

Никель-металлогидридные аккумуляторы отличаются высочайшей надежностью и мощным зарядом. Подходят для использования в аудио устройствах, детских игрушках, фототехнике, компьютерных мышках и клавиатурах, фонарях, микрофонах, диктофонах и других устройствах.

Отзывы о товаре Аккумуляторы GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер




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Характеристики
Бренд
GP
Тип товара
Батарейка
Описание
Никель-металлогидридные аккумуляторы отличаются высочайшей надежностью и мощным зарядом. Подходят для использования в аудио устройствах, детских игрушках, фототехнике, компьютерных мышках и клавиатурах, фонарях, микрофонах, диктофонах и других устройствах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторы GP 100AAAHC-2DECRC4 40/400 (4 шт. в уп-ке) блистер - по цене 930 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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