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Аккумулятор GP 180AAHC AA NiMH 1800mAh (2шт) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумулятор GP 180AAHC AA NiMH 1800mAh (2шт)

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Аккумулятор GP 180AAHC AA NiMH 1800mAh (2шт)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
640 руб.  1 404 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 216479
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумулятор GP 180AAHC AA NiMH 1800mAh (2шт)
640 руб. -54%
1 404 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GP
Тип товара
Аккумуляторы
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
1800
Форм-фактор
AA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
60

Описание товара Аккумулятор GP 180AAHC AA NiMH 1800mAh (2шт)

Аккумулятор GP 180AAHC AA NiMH 1800mAh (2шт)

Отзывы о товаре Аккумулятор GP 180AAHC AA NiMH 1800mAh (2шт)




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Характеристики
Бренд
GP
Тип товара
Аккумуляторы
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
1800
Форм-фактор
AA
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор GP 180AAHC AA NiMH 1800mAh (2шт)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумулятор GP 180AAHC AA NiMH 1800mAh (2шт) - этот товар вы можете купить по цене 640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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