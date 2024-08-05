Аккумулятор GP 100AAAHC3/1 AAA NiMH 1000mAh (4шт) (промо:3+1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%910 руб. 1 590 руб.
В наличии
Код товара: 216484
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
910 руб. -43%
1 590 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аккумуляторы
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
1000
Форм-фактор
AAA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х2
Вес, г.
40
Описание товара Аккумулятор GP 100AAAHC3/1 AAA NiMH 1000mAh (4шт) (промо:3+1)
Аккумулятор GP 100AAAHC3/1 AAA NiMH 1000mAh (4шт) (промо:3+1)
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
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Бренд
Тип товара
Аккумуляторы
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
1000
Форм-фактор
AAA
Страна производитель
Китай
Аккумулятор GP 100AAAHC3/1 AAA NiMH 1000mAh (4шт) (промо:3+1)
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Достоинства:
Достоинство что их можно перезаряжать. Лучше уж купить 1 раз. Да они дороже чем обычные батарейки. Но хватит их то намного больше.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Если думаешь брать или не брать. Бери.
Достоинства:
Проверенный производитель, низкая цена (промокомплект), уже не менее 5 дет использую в фото и в плеерах, а также в беспроводных мышках. Доволен и емкостью, и ценой, и сроком службы и надежностью
Недостатки:
Их особо нет
Комментарий:
заказ № nsk170881
Аккумулятор GP 100AAAHC3/1 AAA NiMH 1000mAh (4шт) (промо:3+1) - данный товар вы можете купить по цене 910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Аккумулятор GP 100AAAHC3/1 AAA NiMH 1000mAh (4шт) (промо:3+1)
Достоинства:
Достоинство что их можно перезаряжать. Лучше уж купить 1 раз. Да они дороже чем обычные батарейки. Но хватит их то намного больше.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Если думаешь брать или не брать. Бери.
Достоинства:
Проверенный производитель, низкая цена (промокомплект), уже не менее 5 дет использую в фото и в плеерах, а также в беспроводных мышках. Доволен и емкостью, и ценой, и сроком службы и надежностью
Недостатки:
Их особо нет
Комментарий:
заказ № nsk170881