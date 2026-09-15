Аккумулятор Camelion C- 3500mAh Ni-Mh BL-2 (NH-C3500BP2, 1.2В) (2 шт. в уп-ке)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб.
В наличии
Код товара: 653239
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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960 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
160
Описание товара Аккумулятор Camelion C- 3500mAh Ni-Mh BL-2 (NH-C3500BP2, 1.2В) (2 шт. в уп-ке)
Аккумулятор Camelion 1.2В C- 3500mAh Ni-Mh BL-2, 6184 при правильной эксплуатации прослужит долгое время, прост и удобен в использовании, не требует частой подзарядки. Благодаря отсутствию эффекта памяти зарядка не займет много времени. Безопасен для окружающей среды.
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Аккумулятор Camelion 1.2В C- 3500mAh Ni-Mh BL-2, 6184 при правильной эксплуатации прослужит долгое время, прост и удобен в использовании, не требует частой подзарядки. Благодаря отсутствию эффекта памяти зарядка не займет много времени. Безопасен для окружающей среды.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
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Аккумулятор Camelion C- 3500mAh Ni-Mh BL-2 (NH-C3500BP2, 1.2В) (2 шт. в уп-ке) - по цене 960 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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