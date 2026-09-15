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Аккумулятор Camelion C- 3500mAh Ni-Mh BL-2 (NH-C3500BP2, 1.2В) (2 шт. в уп-ке) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумулятор Camelion C- 3500mAh Ni-Mh BL-2 (NH-C3500BP2, 1.2В) (2 шт. в уп-ке)

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Аккумулятор Camelion C- 3500mAh Ni-Mh BL-2 (NH-C3500BP2, 1.2В) (2 шт. в уп-ке) - фото 1
Аккумулятор Camelion C- 3500mAh Ni-Mh BL-2 (NH-C3500BP2, 1.2В) (2 шт. в уп-ке) - фото 2
Аккумулятор Camelion C- 3500mAh Ni-Mh BL-2 (NH-C3500BP2, 1.2В) (2 шт. в уп-ке) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы
  • Аккумулятор Camelion C- 3500mAh Ni-Mh BL-2 (NH-C3500BP2, 1.2В) (2 шт. в уп-ке) - фото 1
  • Аккумулятор Camelion C- 3500mAh Ni-Mh BL-2 (NH-C3500BP2, 1.2В) (2 шт. в уп-ке) - фото 2
  • Аккумулятор Camelion C- 3500mAh Ni-Mh BL-2 (NH-C3500BP2, 1.2В) (2 шт. в уп-ке) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653239
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Аккумулятор Camelion C- 3500mAh Ni-Mh BL-2 (NH-C3500BP2, 1.2В) (2 шт. в уп-ке)
960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Camelion
Тип товара
Аккумуляторы
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
160

Описание товара Аккумулятор Camelion C- 3500mAh Ni-Mh BL-2 (NH-C3500BP2, 1.2В) (2 шт. в уп-ке)

Аккумулятор Camelion 1.2В C- 3500mAh Ni-Mh BL-2, 6184 при правильной эксплуатации прослужит долгое время, прост и удобен в использовании, не требует частой подзарядки. Благодаря отсутствию эффекта памяти зарядка не займет много времени. Безопасен для окружающей среды.

Отзывы о товаре Аккумулятор Camelion C- 3500mAh Ni-Mh BL-2 (NH-C3500BP2, 1.2В) (2 шт. в уп-ке)




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Характеристики
Бренд
Camelion
Тип товара
Аккумуляторы
Описание
Аккумулятор Camelion 1.2В C- 3500mAh Ni-Mh BL-2, 6184 при правильной эксплуатации прослужит долгое время, прост и удобен в использовании, не требует частой подзарядки. Благодаря отсутствию эффекта памяти зарядка не займет много времени. Безопасен для окружающей среды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумулятор Camelion C- 3500mAh Ni-Mh BL-2 (NH-C3500BP2, 1.2В) (2 шт. в уп-ке) - по цене 960 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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