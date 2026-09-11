Флешка Netac U197 4Gb (NT03U197N-004G-20BK), USB2.0, пластиковая, черная
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%400 руб. 510 руб.
В наличии
Код товара: 653134
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Доставка в Санкт-Петербурге
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400 руб. -22%
510 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
14
Описание товара Флешка Netac U197 4Gb (NT03U197N-004G-20BK), USB2.0, пластиковая, черная
USB накопитель незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. Netac U197 (NT03U197N-004G-20BK) обладает объемом в 4 Гб и интерфейсом подключения USB 2.0. USB флеш накопитель имеет свой определенный ряд особенностей. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе. стандартная механизм разъема накопителя и материал корпуса – пластик, делают Netac U197 (NT03U197N-004G-20BK) привлекательной и популярной среди покупателей различных возрастов.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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USB накопитель незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. Netac U197 (NT03U197N-004G-20BK) обладает объемом в 4 Гб и интерфейсом подключения USB 2.0. USB флеш накопитель имеет свой определенный ряд особенностей. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе. стандартная механизм разъема накопителя и материал корпуса – пластик, делают Netac U197 (NT03U197N-004G-20BK) привлекательной и популярной среди покупателей различных возрастов.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка Netac U197 4Gb (NT03U197N-004G-20BK), USB2.0, пластиковая, черная - этот товар вы можете купить по цене 400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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