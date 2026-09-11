Top.Mail.Ru
Картридж лазерный Cactus CS-TK6705 TK-6705 черный (70000стр.) для Kyocera 6500i/8000i купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж лазерный Cactus CS-TK6705 TK-6705 черный (70000стр.) для Kyocera 6500i/8000i

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж лазерный Cactus CS-TK6705 TK-6705 черный (70000стр.) для Kyocera 6500i/8000i
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
11 880 руб.  15 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651158
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
51х25х11
Вес, кг.
1.55

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-TK6705 TK-6705 черный (70000стр.) для Kyocera 6500i/8000i

Картридж лазерный Cactus CS-TK6705 TK-6705 предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-TK6705 TK-6705 черный (70000стр.) для Kyocera 6500i/8000i




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Описание
Картридж лазерный Cactus CS-TK6705 TK-6705 предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-TK6705 TK-6705 черный (70000стр.) для Kyocera 6500i/8000i - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...