Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 2м, цвет черный (80372)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 2м, цвет черный (80372)
Кабель UGREEN USB C к USB C поддерживает быструю зарядку PD до 100 Вт 20 В / 5A (макс), 15 В / 3A, 12 В / 3A, 9 В / 3A, 5 В / 3A с адаптерами питания USB-C, такими как PD 18 Вт / 30 Вт / 45 Вт / 60 Вт / 61 Вт / 87 Вт / 96 Вт. Он также поддерживает Huawei FCP, Qualcomm QC 3.0 и протокол быстрой зарядки Xiaomi. Полная зарядка MacBook Pro 15 занимает всего 112 минут, так же быстро, как и оригинальный кабель зарядного устройства. Кроме того, он также поддерживает скорость передачи данных до 480 Мбит / с, файлы 1G будут переданы за 25 секунд. Кабель для быстрой зарядки USB C PD совместим со всеми устройствами Type-C, такими как 2017 2018 2019 MacBook Pro 13 15 16, новый MacBook Air, MacBook Retina, iMac, Mac Mini, Google Chromebook Pixel, Dell XPS 13/15, Surface Pro 7, 2018 iPad Pro 12.9/11, Huawei P30, P20 Pro, P10, Mate10 , Samsung S10, S10 Plus, S9, S8, Примечание 10 9 8, A70, Xiaomi Mi 9, A2 , HTC U11 10, LG G5 G6, OnePlus 5T, 6, Google Pixel 2, 2XL, Nexus 5X, 6P, GoPro Hero 7 / 6 / 5 , Nintendo Switch, Razer Phone и т.д. Имеет встроенную защиту от перегрузки по току / перегрева / короткого замыкания и многослойное экранирование с подтягивающим резистором 56 Ом внутри, что обеспечивает вам безопасный и стабильный источник питания.
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