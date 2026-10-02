Top.Mail.Ru
Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 2м, цвет черный (80372) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 2м, цвет черный (80372)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 2м, цвет черный (80372) - фото 1
Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 2м, цвет черный (80372) - фото 2
Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 2м, цвет черный (80372) - фото 3
Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 2м, цвет черный (80372) - фото 4
Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 2м, цвет черный (80372) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 2м, цвет черный (80372) - фото 1
  • Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 2м, цвет черный (80372) - фото 2
  • Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 2м, цвет черный (80372) - фото 3
  • Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 2м, цвет черный (80372) - фото 4
  • Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 2м, цвет черный (80372) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651060
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х1
Вес, г.
40

Описание товара Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 2м, цвет черный (80372)

Кабель UGREEN USB C к USB C поддерживает быструю зарядку PD до 100 Вт 20 В / 5A (макс), 15 В / 3A, 12 В / 3A, 9 В / 3A, 5 В / 3A с адаптерами питания USB-C, такими как PD 18 Вт / 30 Вт / 45 Вт / 60 Вт / 61 Вт / 87 Вт / 96 Вт. Он также поддерживает Huawei FCP, Qualcomm QC 3.0 и протокол быстрой зарядки Xiaomi. Полная зарядка MacBook Pro 15 занимает всего 112 минут, так же быстро, как и оригинальный кабель зарядного устройства. Кроме того, он также поддерживает скорость передачи данных до 480 Мбит / с, файлы 1G будут переданы за 25 секунд. Кабель для быстрой зарядки USB C PD совместим со всеми устройствами Type-C, такими как 2017 2018 2019 MacBook Pro 13 15 16, новый MacBook Air, MacBook Retina, iMac, Mac Mini, Google Chromebook Pixel, Dell XPS 13/15, Surface Pro 7, 2018 iPad Pro 12.9/11, Huawei P30, P20 Pro, P10, Mate10 , Samsung S10, S10 Plus, S9, S8, Примечание 10 9 8, A70, Xiaomi Mi 9, A2 , HTC U11 10, LG G5 G6, OnePlus 5T, 6, Google Pixel 2, 2XL, Nexus 5X, 6P, GoPro Hero 7 / 6 / 5 , Nintendo Switch, Razer Phone и т.д. Имеет встроенную защиту от перегрузки по току / перегрева / короткого замыкания и многослойное экранирование с подтягивающим резистором 56 Ом внутри, что обеспечивает вам безопасный и стабильный источник питания.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 2м, цвет черный (80372)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель UGREEN USB C к USB C поддерживает быструю зарядку PD до 100 Вт 20 В / 5A (макс), 15 В / 3A, 12 В / 3A, 9 В / 3A, 5 В / 3A с адаптерами питания USB-C, такими как PD 18 Вт / 30 Вт / 45 Вт / 60 Вт / 61 Вт / 87 Вт / 96 Вт. Он также поддерживает Huawei FCP, Qualcomm QC 3.0 и протокол быстрой зарядки Xiaomi. Полная зарядка MacBook Pro 15 занимает всего 112 минут, так же быстро, как и оригинальный кабель зарядного устройства. Кроме того, он также поддерживает скорость передачи данных до 480 Мбит / с, файлы 1G будут переданы за 25 секунд. Кабель для быстрой зарядки USB C PD совместим со всеми устройствами Type-C, такими как 2017 2018 2019 MacBook Pro 13 15 16, новый MacBook Air, MacBook Retina, iMac, Mac Mini, Google Chromebook Pixel, Dell XPS 13/15, Surface Pro 7, 2018 iPad Pro 12.9/11, Huawei P30, P20 Pro, P10, Mate10 , Samsung S10, S10 Plus, S9, S8, Примечание 10 9 8, A70, Xiaomi Mi 9, A2 , HTC U11 10, LG G5 G6, OnePlus 5T, 6, Google Pixel 2, 2XL, Nexus 5X, 6P, GoPro Hero 7 / 6 / 5 , Nintendo Switch, Razer Phone и т.д. Имеет встроенную защиту от перегрузки по току / перегрева / короткого замыкания и многослойное экранирование с подтягивающим резистором 56 Ом внутри, что обеспечивает вам безопасный и стабильный источник питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 2м, цвет черный (80372) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...