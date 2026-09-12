Top.Mail.Ru
Кабель UGREEN VG101-11630 Black (11630) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель UGREEN VG101-11630 Black (11630)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кабель UGREEN VG101-11630 Black (11630) - фото 1
Кабель UGREEN VG101-11630 Black (11630) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN VG101-11630 Black (11630) - фото 1
  • Кабель UGREEN VG101-11630 Black (11630) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656468
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х3
Вес, г.
235

Описание товара Кабель UGREEN VG101-11630 Black (11630)

Кабель VGA позволяет подключить компьютер или ноутбук, оснащенный VGA, к монитору, проектору или телевизору с 15-контактным портом VGA (также известным как HD-15, DE-15) для потоковой передачи видео и игр. Совместим со всеми устройствами, оснащенными гнездовым портом VGA.Обратите внимание, что это разъем VGA SVGA к штекерному 15-контактному кабелю, не совместим с кабелем DB9 RS232. Встроенный ферритовый сердечник: кабель svga оснащен ферритовым сердечником, который может свести к минимуму перекрестные помехи, избежать помех электрического излучения и защитить от электромагнитных помех (EMI) и радиочастотных помех (RFI). Высокое разрешение 1080P: кабель vga-vga поддерживает разрешение 800x600 (SVGA), 1024x768 (XGA), 1600x1200 (UXGA), 1080P (Full HD), 1920x1200 (WUXGA), предназначен для ЖК- и светодиодных мониторов.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN VG101-11630 Black (11630)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель VGA позволяет подключить компьютер или ноутбук, оснащенный VGA, к монитору, проектору или телевизору с 15-контактным портом VGA (также известным как HD-15, DE-15) для потоковой передачи видео и игр. Совместим со всеми устройствами, оснащенными гнездовым портом VGA.Обратите внимание, что это разъем VGA SVGA к штекерному 15-контактному кабелю, не совместим с кабелем DB9 RS232. Встроенный ферритовый сердечник: кабель svga оснащен ферритовым сердечником, который может свести к минимуму перекрестные помехи, избежать помех электрического излучения и защитить от электромагнитных помех (EMI) и радиочастотных помех (RFI). Высокое разрешение 1080P: кабель vga-vga поддерживает разрешение 800x600 (SVGA), 1024x768 (XGA), 1600x1200 (UXGA), 1080P (Full HD), 1920x1200 (WUXGA), предназначен для ЖК- и светодиодных мониторов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN VG101-11630 Black (11630) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...