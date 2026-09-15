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Кабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный

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Кабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный - фото 1
Кабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный - фото 2
Кабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный - фото 3
Кабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный - фото 4
Кабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный - фото 1
  • Кабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный - фото 2
  • Кабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный - фото 3
  • Кабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный - фото 4
  • Кабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 614521
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Кабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный
670 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
70

Описание товара Кабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный

Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Данный кабель подключает любое исходное устройство с разъемом Mini DP/Thunderbolt, такое как Macbook, ноутбук, настольный компьютер и ультрабук, к HDTV, монитору, проектору с интерфейсом Displayport (DP). Кабель поддерживает передачу как аудио, так и видео.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Данный кабель подключает любое исходное устройство с разъемом Mini DP/Thunderbolt, такое как Macbook, ноутбук, настольный компьютер и ультрабук, к HDTV, монитору, проектору с интерфейсом Displayport (DP). Кабель поддерживает передачу как аудио, так и видео.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель UGREEN MD105 (10477) Mini DP to DP Cable. 1,5 м. черный - по цене 670 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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