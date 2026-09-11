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Кабель GCR QC 1.5m MicroUSB, быстрая зарядка, черный нейлон GCR-52476 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель GCR QC 1.5m MicroUSB, быстрая зарядка, черный нейлон GCR-52476

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Кабель GCR QC 1.5m MicroUSB, быстрая зарядка, черный нейлон GCR-52476 - фото 1
Кабель GCR QC 1.5m MicroUSB, быстрая зарядка, черный нейлон GCR-52476 - фото 2
Кабель GCR QC 1.5m MicroUSB, быстрая зарядка, черный нейлон GCR-52476 - фото 3
Кабель GCR QC 1.5m MicroUSB, быстрая зарядка, черный нейлон GCR-52476 - фото 4
Кабель GCR QC 1.5m MicroUSB, быстрая зарядка, черный нейлон GCR-52476 - фото 5
Кабель GCR QC 1.5m MicroUSB, быстрая зарядка, черный нейлон GCR-52476 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель GCR QC 1.5m MicroUSB, быстрая зарядка, черный нейлон GCR-52476 - фото 1
  • Кабель GCR QC 1.5m MicroUSB, быстрая зарядка, черный нейлон GCR-52476 - фото 2
  • Кабель GCR QC 1.5m MicroUSB, быстрая зарядка, черный нейлон GCR-52476 - фото 3
  • Кабель GCR QC 1.5m MicroUSB, быстрая зарядка, черный нейлон GCR-52476 - фото 4
  • Кабель GCR QC 1.5m MicroUSB, быстрая зарядка, черный нейлон GCR-52476 - фото 5
  • Кабель GCR QC 1.5m MicroUSB, быстрая зарядка, черный нейлон GCR-52476 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 543981
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
200

Описание товара Кабель GCR QC 1.5m MicroUSB, быстрая зарядка, черный нейлон GCR-52476

Предназначен для подключения смартфонов и других гаджетов с разъемом microUSB.

Отзывы о товаре Кабель GCR QC 1.5m MicroUSB, быстрая зарядка, черный нейлон GCR-52476




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Описание
Предназначен для подключения смартфонов и других гаджетов с разъемом microUSB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель GCR QC 1.5m MicroUSB, быстрая зарядка, черный нейлон GCR-52476 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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