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Кабель UGREEN AV108-10542 (10542) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель UGREEN AV108-10542 (10542)

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Кабель UGREEN AV108-10542 (10542) - фото 1
Кабель UGREEN AV108-10542 (10542) - фото 2
Кабель UGREEN AV108-10542 (10542) - фото 3
Кабель UGREEN AV108-10542 (10542) - фото 4
Кабель UGREEN AV108-10542 (10542) - фото 5
Кабель UGREEN AV108-10542 (10542) - фото 6
Кабель UGREEN AV108-10542 (10542) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
Toslink
Разъем 2
Toslink
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
серебристый;черный
  • Кабель UGREEN AV108-10542 (10542) - фото 1
  • Кабель UGREEN AV108-10542 (10542) - фото 2
  • Кабель UGREEN AV108-10542 (10542) - фото 3
  • Кабель UGREEN AV108-10542 (10542) - фото 4
  • Кабель UGREEN AV108-10542 (10542) - фото 5
  • Кабель UGREEN AV108-10542 (10542) - фото 6
  • Кабель UGREEN AV108-10542 (10542) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713970
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Длина провода
1.5
Разъем подключения
TOSLINK
Разъем 1
Toslink
Разъем 2
Toslink
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
серебристый;черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
150

Описание товара Кабель UGREEN AV108-10542 (10542)

Кабель UGREEN AV108 Toslink Audio — это высококачественный аудио кабель, предназначенный для передачи звука. Изготовленный из PVC материала, он имеет концы, покрытые 24-каратным золотом, что гарантирует исключительное качество звука. С его помощью можно подключить проигрыватели DVD/CD/Blu-ray/SACD/ТВ/спутниковое ТВ или компьютер и игровую консоль к усилителю для передачи цифрового аудио с высоким качеством без помех. Кабель обеспечивает поддержку пространственного звука, позволяя получить еще больше удовольствия от прослушивания музыки или просмотра фильмов. Позолоченные разъемы предотвращают любые помехи и шумы.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN AV108-10542 (10542)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Длина провода
1.5
Разъем подключения
TOSLINK
Разъем 1
Toslink
Разъем 2
Toslink
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
серебристый;черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель UGREEN AV108 Toslink Audio — это высококачественный аудио кабель, предназначенный для передачи звука. Изготовленный из PVC материала, он имеет концы, покрытые 24-каратным золотом, что гарантирует исключительное качество звука. С его помощью можно подключить проигрыватели DVD/CD/Blu-ray/SACD/ТВ/спутниковое ТВ или компьютер и игровую консоль к усилителю для передачи цифрового аудио с высоким качеством без помех. Кабель обеспечивает поддержку пространственного звука, позволяя получить еще больше удовольствия от прослушивания музыки или просмотра фильмов. Позолоченные разъемы предотвращают любые помехи и шумы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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