Кабель UGREEN AV108-10542 (10542)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель UGREEN AV108-10542 (10542)
Кабель UGREEN AV108 Toslink Audio — это высококачественный аудио кабель, предназначенный для передачи звука. Изготовленный из PVC материала, он имеет концы, покрытые 24-каратным золотом, что гарантирует исключительное качество звука. С его помощью можно подключить проигрыватели DVD/CD/Blu-ray/SACD/ТВ/спутниковое ТВ или компьютер и игровую консоль к усилителю для передачи цифрового аудио с высоким качеством без помех. Кабель обеспечивает поддержку пространственного звука, позволяя получить еще больше удовольствия от прослушивания музыки или просмотра фильмов. Позолоченные разъемы предотвращают любые помехи и шумы.
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