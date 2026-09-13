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Кабель Baseus Dynamic 2m Blue (CALD000703) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Baseus Dynamic 2m Blue (CALD000703)

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Кабель Baseus Dynamic 2m Blue (CALD000703) - фото 1
Кабель Baseus Dynamic 2m Blue (CALD000703) - фото 2
Кабель Baseus Dynamic 2m Blue (CALD000703) - фото 3
Кабель Baseus Dynamic 2m Blue (CALD000703) - фото 4
Кабель Baseus Dynamic 2m Blue (CALD000703) - фото 5
Кабель Baseus Dynamic 2m Blue (CALD000703) - фото 6
Кабель Baseus Dynamic 2m Blue (CALD000703) - фото 7
Кабель Baseus Dynamic 2m Blue (CALD000703) - фото 8
Кабель Baseus Dynamic 2m Blue (CALD000703) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
6
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
синий
  • Кабель Baseus Dynamic 2m Blue (CALD000703) - фото 1
  • Кабель Baseus Dynamic 2m Blue (CALD000703) - фото 2
  • Кабель Baseus Dynamic 2m Blue (CALD000703) - фото 3
  • Кабель Baseus Dynamic 2m Blue (CALD000703) - фото 4
  • Кабель Baseus Dynamic 2m Blue (CALD000703) - фото 5
  • Кабель Baseus Dynamic 2m Blue (CALD000703) - фото 6
  • Кабель Baseus Dynamic 2m Blue (CALD000703) - фото 7
  • Кабель Baseus Dynamic 2m Blue (CALD000703) - фото 8
  • Кабель Baseus Dynamic 2m Blue (CALD000703) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713922
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Характеристики

Бренд
Baseus
Длина провода
2
Разъем подключения
USB Type-A, USB Type-C
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
6
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х3
Вес, г.
100

Описание товара Кабель Baseus Dynamic 2m Blue (CALD000703)

Кабель Baseus серии Dynamic для быстрой зарядки и передачи данных USB на Type-C 100 Вт. С высокой выходной мощностью 100 Вт (Макс.), которая поддерживает сверхбыструю зарядку для вашего устройства. Нейлоновая плетеная дизайнерская внешняя оболочка, прочная на изгиб и без запутывания. Скорость передачи данных 480 Мбит / с, он может быстро и легко передавать музыку, фотографии, фильмы, видео и документы. Широко совместим с большинством устройств Type-C, таких как совместимость с Huawei, Sony, Xiaomi, OPPO и другими устройствами с портом Type-C. Идеально подходит для длительных путешествий, офиса, автомобиля или дома, что делает вашу жизнь более удобной.

Отзывы о товаре Кабель Baseus Dynamic 2m Blue (CALD000703)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Baseus
Длина провода
2
Разъем подключения
USB Type-A, USB Type-C
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
6
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Baseus серии Dynamic для быстрой зарядки и передачи данных USB на Type-C 100 Вт. С высокой выходной мощностью 100 Вт (Макс.), которая поддерживает сверхбыструю зарядку для вашего устройства. Нейлоновая плетеная дизайнерская внешняя оболочка, прочная на изгиб и без запутывания. Скорость передачи данных 480 Мбит / с, он может быстро и легко передавать музыку, фотографии, фильмы, видео и документы. Широко совместим с большинством устройств Type-C, таких как совместимость с Huawei, Sony, Xiaomi, OPPO и другими устройствами с портом Type-C. Идеально подходит для длительных путешествий, офиса, автомобиля или дома, что делает вашу жизнь более удобной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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