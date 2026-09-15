Top.Mail.Ru
Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 1м, цвет черный (80371) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 1м, цвет черный (80371)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 1м, цвет черный (80371) - фото 1
Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 1м, цвет черный (80371) - фото 2
Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 1м, цвет черный (80371) - фото 3
Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 1м, цвет черный (80371) - фото 4
Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 1м, цвет черный (80371) - фото 5
Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 1м, цвет черный (80371) - фото 6
Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 1м, цвет черный (80371) - фото 7
Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 1м, цвет черный (80371) - фото 8
Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 1м, цвет черный (80371) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 1м, цвет черный (80371) - фото 1
  • Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 1м, цвет черный (80371) - фото 2
  • Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 1м, цвет черный (80371) - фото 3
  • Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 1м, цвет черный (80371) - фото 4
  • Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 1м, цвет черный (80371) - фото 5
  • Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 1м, цвет черный (80371) - фото 6
  • Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 1м, цвет черный (80371) - фото 7
  • Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 1м, цвет черный (80371) - фото 8
  • Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 1м, цвет черный (80371) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651059
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х7х3
Вес, г.
13

Описание товара Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 1м, цвет черный (80371)

Кабель UGREEN US300 Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, 100 Вт, 1м, цвет черный (80371). Кабель UGREEN US300 USB-C — USB-C обеспечивает безопасную зарядку вашего ноутбука, телефона, планшета и передачу данных. Максимальная поддерживаемая мощность достигает 100 Вт, скорость передачи данных до 480 Мбит/с. Поддерживает протокол зарядки PD с максимальной выходной мощностью 20 В, 5 А. Прочная оплетка защищает кабель от внешнего воздействия, а также чрезмерных изгибов, что обеспечивает большой ресурс.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 1м, цвет черный (80371)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель UGREEN US300 Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, 100 Вт, 1м, цвет черный (80371). Кабель UGREEN US300 USB-C — USB-C обеспечивает безопасную зарядку вашего ноутбука, телефона, планшета и передачу данных. Максимальная поддерживаемая мощность достигает 100 Вт, скорость передачи данных до 480 Мбит/с. Поддерживает протокол зарядки PD с максимальной выходной мощностью 20 В, 5 А. Прочная оплетка защищает кабель от внешнего воздействия, а также чрезмерных изгибов, что обеспечивает большой ресурс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Current, длина 1м, цвет черный (80371) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...