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Кабель Vention USB 3.0 AM/AF - 3м плоский (VAS-A13-B300) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Vention USB 3.0 AM/AF - 3м плоский (VAS-A13-B300)

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Кабель Vention USB 3.0 AM/AF - 3м плоский (VAS-A13-B300)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Выходной ток, A
3
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647563
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Характеристики

Бренд
Vention
Тип товара
Кабель
Длина провода
3
Разъем подключения
USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-A
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Выходной ток, A
3
Цвет
черный
Размеры в упаковке, см
21х15х1
Вес, г.
120

Описание товара Кабель Vention USB 3.0 AM/AF - 3м плоский (VAS-A13-B300)

Кабель удлинительный Vention USB 3.0 A - USB 3 позволит увеличить расстояние до подключаемого устройства. Может быть использован с различными USB девайсами. Отличный помощник для подключения и зарядки Ваших устройств. Например, для модема, мышки, пк , сканера , гирлянды , светодиодной ленты, монитора, камеры наблюдения и т.д. Внешний интерфейсный кабель для синхронизации и передачи данных периферийных устройств и их компонентов с разъемом USB, в основном используется, как удлинитель. Максимальная скорость передачи данных 5 Гбит в сек. Переходник изготовлен из высококачественных материалов. Внешняя оболочка кабеля изготовлена из ПВХ-экранированный (фольга), никелированные коннекторы устойчивы к коррозии, а проводник - из бескислородной меди, что обеспечивает высокий срок службы и стабильное соединение

Отзывы о товаре Кабель Vention USB 3.0 AM/AF - 3м плоский (VAS-A13-B300)




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Характеристики
Бренд
Vention
Тип товара
Кабель
Длина провода
3
Разъем подключения
USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-A
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Выходной ток, A
3
Цвет
черный
Описание
Кабель удлинительный Vention USB 3.0 A - USB 3 позволит увеличить расстояние до подключаемого устройства. Может быть использован с различными USB девайсами. Отличный помощник для подключения и зарядки Ваших устройств. Например, для модема, мышки, пк , сканера , гирлянды , светодиодной ленты, монитора, камеры наблюдения и т.д. Внешний интерфейсный кабель для синхронизации и передачи данных периферийных устройств и их компонентов с разъемом USB, в основном используется, как удлинитель. Максимальная скорость передачи данных 5 Гбит в сек. Переходник изготовлен из высококачественных материалов. Внешняя оболочка кабеля изготовлена из ПВХ-экранированный (фольга), никелированные коннекторы устойчивы к коррозии, а проводник - из бескислородной меди, что обеспечивает высокий срок службы и стабильное соединение
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Vention USB 3.0 AM/AF - 3м плоский (VAS-A13-B300) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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