Кабель Vention USB 3.0 AM/AF - 3м плоский (VAS-A13-B300)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель Vention USB 3.0 AM/AF - 3м плоский (VAS-A13-B300)
Кабель удлинительный Vention USB 3.0 A - USB 3 позволит увеличить расстояние до подключаемого устройства. Может быть использован с различными USB девайсами. Отличный помощник для подключения и зарядки Ваших устройств. Например, для модема, мышки, пк , сканера , гирлянды , светодиодной ленты, монитора, камеры наблюдения и т.д. Внешний интерфейсный кабель для синхронизации и передачи данных периферийных устройств и их компонентов с разъемом USB, в основном используется, как удлинитель. Максимальная скорость передачи данных 5 Гбит в сек. Переходник изготовлен из высококачественных материалов. Внешняя оболочка кабеля изготовлена из ПВХ-экранированный (фольга), никелированные коннекторы устойчивы к коррозии, а проводник - из бескислородной меди, что обеспечивает высокий срок службы и стабильное соединение
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