Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy S24 Ultra
Цвет
фиолетовый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%1 140 руб. 1 410 руб.
В наличии
Код товара: 650403
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 140 руб. -19%
1 410 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy S24 Ultra
Цвет
фиолетовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
50
Описание товара Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый
Представляем чехол-бампер от бренда ITSKINS, который идеально сочетает стиль и надежную защиту для вашего телефона. Изготовленный из высококачественного силикона, этот чехол обеспечивает отличную амортизацию и защищает устройство от случайных падений и царапин. Фиолетовый цвет придаёт вашему телефону яркий и модный вид, выделяя его среди прочих. Чехол ITSKINS предлагает легкий доступ ко всем портам и кнопкам благодаря профессионально продуманному дизайну, сохраняя при этом тонкий профиль вашего устройства. Выберите ITSKINS для уверенной защиты и современного внешнего вида вашего телефона.
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Теги товара: силиконовые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy S24 Ultra
Цвет
фиолетовый
Страна производитель
Китай
Представляем чехол-бампер от бренда ITSKINS, который идеально сочетает стиль и надежную защиту для вашего телефона. Изготовленный из высококачественного силикона, этот чехол обеспечивает отличную амортизацию и защищает устройство от случайных падений и царапин. Фиолетовый цвет придаёт вашему телефону яркий и модный вид, выделяя его среди прочих. Чехол ITSKINS предлагает легкий доступ ко всем портам и кнопкам благодаря профессионально продуманному дизайну, сохраняя при этом тонкий профиль вашего устройства. Выберите ITSKINS для уверенной защиты и современного внешнего вида вашего телефона.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: силиконовые
Достоинства:
Комментарий:
кайфовый чехол, отличное качество, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Чехол очень красивый и приятный на ощупь, телефон с ним надежно лежит в руке, окружающие делают комплименты)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чехол. Беру второй уже, но зеленый теперь. Чехол жесткий, насечка на оборотной стороне не скользит в руках.
Достоинства:
Комментарий:
классный чехол, телефон часто падает, уже несколько месяцев пользуюсь чехлом - ничего не разбилось. есть утолщения на углах. Сам чехол тоже не поцарапался внутри правдо было бы круто если бы была какая нибудь мягкая прослойка. но и без неё все цело
Достоинства:
Комментарий:
Чехол хорошо сел, беспроводная зарядка работает. Уже не первый раз беру подобные чехлы от Ниллкин, контора достойная!
Достоинства:
Комментарий:
Чехол подошел идеально. Отпечатков не остается, камеры закрывает. Рекомендую. Доставка на день раньше заявленной.
Достоинства:
Комментарий:
весь пластиковый; жесткий; хорошо и плотно садится на телефон; довольно скользкий если сухая кожа
Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый - стоимость товара 1140 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra, фиолетовый
Достоинства:
Комментарий:
кайфовый чехол, отличное качество, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Чехол очень красивый и приятный на ощупь, телефон с ним надежно лежит в руке, окружающие делают комплименты)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чехол. Беру второй уже, но зеленый теперь. Чехол жесткий, насечка на оборотной стороне не скользит в руках.
Достоинства:
Комментарий:
классный чехол, телефон часто падает, уже несколько месяцев пользуюсь чехлом - ничего не разбилось. есть утолщения на углах. Сам чехол тоже не поцарапался внутри правдо было бы круто если бы была какая нибудь мягкая прослойка. но и без неё все цело
Достоинства:
Комментарий:
Чехол хорошо сел, беспроводная зарядка работает. Уже не первый раз беру подобные чехлы от Ниллкин, контора достойная!
Достоинства:
Комментарий:
Чехол подошел идеально. Отпечатков не остается, камеры закрывает. Рекомендую. Доставка на день раньше заявленной.
Достоинства:
Комментарий:
весь пластиковый; жесткий; хорошо и плотно садится на телефон; довольно скользкий если сухая кожа