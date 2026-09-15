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Уцененный товар Светильник НСО 17-150-305 Аура d250 прозр. шнур 2.5 фикс. черн. (инд. упак.) Элетех 1005253132 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 650304
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Уцененный товар Светильник НСО 17-150-305 Аура d250 прозр. шнур 2.5 фикс. черн. (инд. упак.) Элетех 1005253132 хорошее состояние, 650304

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Уценка
Светильник НСО 17-150-305 Аура d250 прозр. шнур 2.5 фикс. черн. (инд. упак.) Элетех 1005253132 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Светильник НСО 17-150-305 Аура d250 прозр. шнур 2.5 фикс. черн. (инд. упак.) Элетех 1005253132 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Светильник НСО 17-150-305 Аура d250 прозр. шнур 2.5 фикс. черн. (инд. упак.) Элетех 1005253132 хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светильник подвесной
Причина уценки
нет плафона;
  • Светильник НСО 17-150-305 Аура d250 прозр. шнур 2.5 фикс. черн. (инд. упак.) Элетех 1005253132 хорошее состояние - фото 1
  • Светильник НСО 17-150-305 Аура d250 прозр. шнур 2.5 фикс. черн. (инд. упак.) Элетех 1005253132 хорошее состояние - фото 2
  • Светильник НСО 17-150-305 Аура d250 прозр. шнур 2.5 фикс. черн. (инд. упак.) Элетех 1005253132 хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-68%
846 руб.  2 620 руб. 
Начислим 14 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650304
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Светильник НСО 17-150-305 Аура d250 прозр. шнур 2.5 фикс. черн. (инд. упак.) Элетех 1005253132 хорошее состояние
846 руб. -68%
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Элетех
Тип товара
Светильник подвесной
Причина уценки
нет плафона;
Аварийное освещение
Не предназначен
Длина ( мм )
250
Класс защиты
IP20
Количество ламп
1
Материал плафона / рассеивателя
стекло
Особенности
нет плафона
Отражатель
Нет
Тип светильника
подвесной
Цвет корпуса
черный
Цвет плафона
прозрачный
Цоколь (патрон) лампы
E27
Ширина, мм
250
Напряжение питания, В
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х11
Вес, г.
111

Описание товара Уцененный товар Светильник НСО 17-150-305 Аура d250 прозр. шнур 2.5 фикс. черн. (инд. упак.) Элетех 1005253132 хорошее состояние

Светильник НСО 17-150-305 Аура d250 прозр. шнур 2.5 фикс. черн. (инд. упак.) Элетех 1005253132
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация: 

  • Цоколь: E27
  • Общая мощность, Вт: 150
  • Степень пылевлагозащиты: IP20 
  • Дистанционное управление: нет
  • Материал плафонов: стекло
  • Материал арматуры: металл
Комплектность: люстра
Причина уценки: нет плафона;

Отзывы о товаре Уцененный товар Светильник НСО 17-150-305 Аура d250 прозр. шнур 2.5 фикс. черн. (инд. упак.) Элетех 1005253132 хорошее состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Элетех
Тип товара
Светильник подвесной
Причина уценки
нет плафона;
Аварийное освещение
Не предназначен
Длина ( мм )
250
Класс защиты
IP20
Количество ламп
1
Материал плафона / рассеивателя
стекло
Особенности
нет плафона
Отражатель
Нет
Тип светильника
подвесной
Цвет корпуса
черный
Цвет плафона
прозрачный
Развернуть
Цоколь (патрон) лампы
E27
Ширина, мм
250
Напряжение питания, В
220
Страна производитель
Китай
Описание
Светильник НСО 17-150-305 Аура d250 прозр. шнур 2.5 фикс. черн. (инд. упак.) Элетех 1005253132
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация: 
  • Цоколь: E27
  • Общая мощность, Вт: 150
  • Степень пылевлагозащиты: IP20 
  • Дистанционное управление: нет
  • Материал плафонов: стекло
  • Материал арматуры: металл
Комплектность: люстра
Причина уценки: нет плафона;
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Светильник НСО 17-150-305 Аура d250 прозр. шнур 2.5 фикс. черн. (инд. упак.) Элетех 1005253132 хорошее состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 846 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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