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Коннектор угловой Vitaluce VT0200028-01 горизонт. 100*100мм для шинопровода скрытой установки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коннектор угловой Vitaluce VT0200028-01 горизонт. 100*100мм для шинопровода скрытой установки

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Коннектор угловой Vitaluce VT0200028-01 горизонт. 100*100мм для шинопровода скрытой установки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шинопроводы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
1 000 руб.  1 740 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 604137
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коннектор угловой Vitaluce VT0200028-01 горизонт. 100*100мм для шинопровода скрытой установки
1 000 руб. -43%
1 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Шинопроводы
Габаритные размеры (ШхВхГ)
10x5x10 см
Длина ( мм )
100
Материал плафона / рассеивателя
алюминий
Цвет корпуса
черный
Ширина, мм
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х8
Вес, г.
140

Описание товара Коннектор угловой Vitaluce VT0200028-01 горизонт. 100*100мм для шинопровода скрытой установки

Используется при установке шинопровода скрытого монтажа.

Отзывы о товаре Коннектор угловой Vitaluce VT0200028-01 горизонт. 100*100мм для шинопровода скрытой установки




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Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Шинопроводы
Габаритные размеры (ШхВхГ)
10x5x10 см
Длина ( мм )
100
Материал плафона / рассеивателя
алюминий
Цвет корпуса
черный
Ширина, мм
100
Страна производитель
Китай
Описание
Используется при установке шинопровода скрытого монтажа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коннектор угловой Vitaluce VT0200028-01 горизонт. 100*100мм для шинопровода скрытой установки - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1000 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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