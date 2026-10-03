Светильник НББ 64-60-080 Цветочек d150 1х60Вт E27 IP20 мат./корпус наклонный бел. Элетех 1005100150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Освещение
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб.
В наличии
Код товара: 440845
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
300 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Освещение
Отражатель
Белый
Цоколь (патрон) лампы
E27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х13х10
Вес, г.
627
Описание товара Светильник НББ 64-60-080 Цветочек d150 1х60Вт E27 IP20 мат./корпус наклонный бел. Элетех 1005100150
Светильник НББ 64-60-080 Цветочек d150 1х60Вт E27 IP20 мат./корпус наклонный бел. Элетех 1005100150
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Бренд
Тип товара
Освещение
Отражатель
Белый
Цоколь (патрон) лампы
E27
Страна производитель
Китай
Светильник НББ 64-60-080 Цветочек d150 1х60Вт E27 IP20 мат./корпус наклонный бел. Элетех 1005100150
Светильник НББ 64-60-080 Цветочек d150 1х60Вт E27 IP20 мат./корпус наклонный бел. Элетех 1005100150 – стоимость товара 300 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Светильник НББ 64-60-080 Цветочек d150 1х60Вт E27 IP20 мат./корпус наклонный бел. Элетех 1005100150