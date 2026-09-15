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Уцененный товар Разъем Incar CON-ALP-01W c ISO-гнездом отличное состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 649703
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Уцененный товар Разъем Incar CON-ALP-01W c ISO-гнездом отличное состояние, 649703

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Разъем Incar CON-ALP-01W c ISO-гнездом отличное состояние - фото 1
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Разъем Incar CON-ALP-01W c ISO-гнездом отличное состояние - фото 2
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Разъем Incar CON-ALP-01W c ISO-гнездом отличное состояние - фото 3
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Разъем Incar CON-ALP-01W c ISO-гнездом отличное состояние - фото 4
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Разъем Incar CON-ALP-01W c ISO-гнездом отличное состояние - фото 5
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Разъем Incar CON-ALP-01W c ISO-гнездом отличное состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Причина уценки
вскрыта упаковка;
  • Разъем Incar CON-ALP-01W c ISO-гнездом отличное состояние - фото 1
  • Разъем Incar CON-ALP-01W c ISO-гнездом отличное состояние - фото 2
  • Разъем Incar CON-ALP-01W c ISO-гнездом отличное состояние - фото 3
  • Разъем Incar CON-ALP-01W c ISO-гнездом отличное состояние - фото 4
  • Разъем Incar CON-ALP-01W c ISO-гнездом отличное состояние - фото 5
  • Разъем Incar CON-ALP-01W c ISO-гнездом отличное состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-83%
50 руб.  300 руб. 
Начислим 1 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649703
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Разъем Incar CON-ALP-01W c ISO-гнездом отличное состояние
50 руб. -83%
300 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
INCAR
Тип товара
Комплектующие
Причина уценки
вскрыта упаковка;
Дополнительно
Разъем Incar CON-ALP-01W c ISO-гнездом
Особенности
для автомагнитолы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х12х1
Вес, г.
100

Описание товара Уцененный товар Разъем Incar CON-ALP-01W c ISO-гнездом отличное состояние

Разъем Incar CON-ALP-01W c ISO-гнездом
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация: 

  • Назначение для автомагнитолы
Комплектность: разъем
Причина уценки: вскрыта упаковка;

Отзывы о товаре Уцененный товар Разъем Incar CON-ALP-01W c ISO-гнездом отличное состояние




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Характеристики
Бренд
INCAR
Тип товара
Комплектующие
Причина уценки
вскрыта упаковка;
Дополнительно
Разъем Incar CON-ALP-01W c ISO-гнездом
Особенности
для автомагнитолы
Страна производитель
Китай
Описание
Разъем Incar CON-ALP-01W c ISO-гнездом
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация: 
  • Назначение для автомагнитолы
Комплектность: разъем
Причина уценки: вскрыта упаковка;
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Разъем Incar CON-ALP-01W c ISO-гнездом отличное состояние - купить по цене 50 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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