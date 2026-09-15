Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, лента ПВХ, закрытый круглый корпус Sparta
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Характеристики
Описание товара Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, лента ПВХ, закрытый круглый корпус Sparta
Рулетка геодезическая Sparta 312235 в закрытом круглом корпусе, с лентой шириной 12,5 мм из ПВХ, используется для измерения расстояний и объектов величиной до 30 м. Закрытый корпус устойчив к механическим воздействиям. Измерительное полотно выполнено из ПВХ, что облегчает конструкцию и делает рулетку более удобной для транспортировки. Рулетка пригодится на строительной площадке, земельном участке, а также будет полезна для проведения обмеров помещений.
Преимущества
- Долговечность — измерительное полотно из ПВХ устойчиво к износу.
- Удобная эксплуатация — на конце измерительной ленты имеется кольцо для фиксации на объекте.
- Быстрое возвращение ленты в корпус — рулетка оснащена катушечной ручкой.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
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Рулетка геодезическая Sparta 312235 в закрытом круглом корпусе, с лентой шириной 12,5 мм из ПВХ, используется для измерения расстояний и объектов величиной до 30 м. Закрытый корпус устойчив к механическим воздействиям. Измерительное полотно выполнено из ПВХ, что облегчает конструкцию и делает рулетку более удобной для транспортировки. Рулетка пригодится на строительной площадке, земельном участке, а также будет полезна для проведения обмеров помещений.
Преимущества
- Долговечность — измерительное полотно из ПВХ устойчиво к износу.
- Удобная эксплуатация — на конце измерительной ленты имеется кольцо для фиксации на объекте.
- Быстрое возвращение ленты в корпус — рулетка оснащена катушечной ручкой.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
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