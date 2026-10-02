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Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 10 шт., оксидированные, на кольце Sparta купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 10 шт., оксидированные, на кольце Sparta

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Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 10 шт., оксидированные, на кольце// Sparta - фото 1
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 10 шт., оксидированные, на кольце// Sparta - фото 2
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 10 шт., оксидированные, на кольце// Sparta - фото 3
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 10 шт., оксидированные, на кольце// Sparta - фото 4
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 10 шт., оксидированные, на кольце// Sparta - фото 5
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 10 шт., оксидированные, на кольце// Sparta - фото 6
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 10 шт., оксидированные, на кольце// Sparta - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 10 шт., оксидированные, на кольце// Sparta - фото 1
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 10 шт., оксидированные, на кольце// Sparta - фото 2
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 10 шт., оксидированные, на кольце// Sparta - фото 3
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 10 шт., оксидированные, на кольце// Sparta - фото 4
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 10 шт., оксидированные, на кольце// Sparta - фото 5
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 10 шт., оксидированные, на кольце// Sparta - фото 6
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 10 шт., оксидированные, на кольце// Sparta - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649110
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Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Набор инструментов
Размеры в упаковке, см
18х14х2
Вес, г.
155

Описание товара Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 10 шт., оксидированные, на кольце Sparta

Набор имбусовых ключей на кольце 10шт., 1,5-10 мм SPARTA 112665 - это комплект шестигранных г-образных ключей, который предназначен для работы с крепежом, оснащенным внутренним шестигранным профилем. Данные ключи изготовлены из углеродистой стали, а твердость рабочей части 56-60 HRc. Особенности набора имбусовых ключей SPARTA 112665. Высокая прочность Ключи, входящие в данный набор, изготовлены из углеродистой стали, что придает им дополнительной прочности. Удобное хранение Такие ключи не потеряются, так как они закреплены на одном кольце, что облегчает хранение инструментов.



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Отзывы о товаре Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 10 шт., оксидированные, на кольце Sparta




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Набор инструментов
Описание
Набор имбусовых ключей на кольце 10шт., 1,5-10 мм SPARTA 112665 - это комплект шестигранных г-образных ключей, который предназначен для работы с крепежом, оснащенным внутренним шестигранным профилем. Данные ключи изготовлены из углеродистой стали, а твердость рабочей части 56-60 HRc. Особенности набора имбусовых ключей SPARTA 112665. Высокая прочность Ключи, входящие в данный набор, изготовлены из углеродистой стали, что придает им дополнительной прочности. Удобное хранение Такие ключи не потеряются, так как они закреплены на одном кольце, что облегчает хранение инструментов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 10 шт., оксидированные, на кольце Sparta - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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