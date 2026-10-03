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Картридж струйный Cactus CS-EPT693100 T6931 черный (350мл) для Epson SureColor SC-T3000/T3070/T3200/T5000/5200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-EPT693100 T6931 черный (350мл) для Epson SureColor SC-T3000/T3070/T3200/T5000/5200

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Картридж струйный Cactus CS-EPT693100 T6931 черный (350мл) для Epson SureColor SC-T3000/T3070/T3200/T5000/5200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648631
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-EPT693100 T6931 черный (350мл) для Epson SureColor SC-T3000/T3070/T3200/T5000/5200
3 530 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х14х6
Вес, г.
610

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT693100 T6931 черный (350мл) для Epson SureColor SC-T3000/T3070/T3200/T5000/5200

Струйный картридж Cactus CS-EPT693100 T6931 – совместимый расходный материал, предназначенный для использования в составе принтеров Epson серии SureColor на основе струйной технологии. Данный картридж создан с применением стойких красящих частиц черного цвета, поэтому гарантирует исключительную стабильность в процессе выполнения печати и получение реалистичных изображений на различных видах носителей. Объем чернил 350 мл гарантирует продолжительный ресурс печати с помощью Cactus CS-EPT693100.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-EPT693100 T6931 черный (350мл) для Epson SureColor SC-T3000/T3070/T3200/T5000/5200




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Струйный картридж Cactus CS-EPT693100 T6931 – совместимый расходный материал, предназначенный для использования в составе принтеров Epson серии SureColor на основе струйной технологии. Данный картридж создан с применением стойких красящих частиц черного цвета, поэтому гарантирует исключительную стабильность в процессе выполнения печати и получение реалистичных изображений на различных видах носителей. Объем чернил 350 мл гарантирует продолжительный ресурс печати с помощью Cactus CS-EPT693100.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-EPT693100 T6931 черный (350мл) для Epson SureColor SC-T3000/T3070/T3200/T5000/5200 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3530 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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