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Картридж струйный Cactus CS-EPT6037 T6037 сер.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-EPT6037 T6037 сер.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880

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Картридж струйный Cactus CS-EPT6037 T6037 сер.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
2 070 руб.  2 590 руб. 
Начислим 150 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648505
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Картридж струйный Cactus CS-EPT6037 T6037 сер.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880
2 070 руб. -20%
2 590 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Размеры в упаковке, см
19х12х3
Вес, г.
380

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT6037 T6037 сер.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880

Струйный картридж Cactus CS-EPT6037 T6037 предназначен для струйных принтеров и МФУ. Насыщенный цвет чернил обеспечивает высокое качество печати. Картридж легко устанавливается в оборудование.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-EPT6037 T6037 сер.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Описание
Струйный картридж Cactus CS-EPT6037 T6037 предназначен для струйных принтеров и МФУ. Насыщенный цвет чернил обеспечивает высокое качество печати. Картридж легко устанавливается в оборудование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-EPT6037 T6037 сер.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2070 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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