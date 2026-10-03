Top.Mail.Ru
Принт-картридж Pantum CTL-1100HM для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k magenta купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Принт-картридж Pantum CTL-1100HM для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k magenta

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Принт-картридж Pantum CTL-1100HM для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k magenta - фото 1
Принт-картридж Pantum CTL-1100HM для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k magenta - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принт-картридж для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Поддерживаемые модели принтеров
для CM1100ADN, CM1100ADW, CM1100DN, CM1100DW, CP1100, CP1100DN, CP1100DW
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
1500
  • Принт-картридж Pantum CTL-1100HM для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k magenta - фото 1
  • Принт-картридж Pantum CTL-1100HM для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k magenta - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647961
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
Принт-картридж для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Поддерживаемые модели принтеров
для CM1100ADN, CM1100ADW, CM1100DN, CM1100DW, CP1100, CP1100DN, CP1100DW
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1

Описание товара Принт-картридж Pantum CTL-1100HM для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k magenta

Тонер-картридж Pantum CTL-1100HM Пурпурный для устройств CP1100/CM1100 (1500 стр.).

Отзывы о товаре Принт-картридж Pantum CTL-1100HM для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k magenta




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Принт-картридж для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Поддерживаемые модели принтеров
для CM1100ADN, CM1100ADW, CM1100DN, CM1100DW, CP1100, CP1100DN, CP1100DW
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
1500
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер-картридж Pantum CTL-1100HM Пурпурный для устройств CP1100/CM1100 (1500 стр.).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принт-картридж Pantum CTL-1100HM для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k magenta - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...