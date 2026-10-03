Принт-картридж Pantum CTL-1100HM для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k magenta
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принт-картридж для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Поддерживаемые модели принтеров
для CM1100ADN, CM1100ADW, CM1100DN, CM1100DW, CP1100, CP1100DN, CP1100DW
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
1500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 647961
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Принт-картридж для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Поддерживаемые модели принтеров
для CM1100ADN, CM1100ADW, CM1100DN, CM1100DW, CP1100, CP1100DN, CP1100DW
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1
Описание товара Принт-картридж Pantum CTL-1100HM для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k magenta
Тонер-картридж Pantum CTL-1100HM Пурпурный для устройств CP1100/CM1100 (1500 стр.).
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
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Бренд
Тип товара
Принт-картридж для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Поддерживаемые модели принтеров
для CM1100ADN, CM1100ADW, CM1100DN, CM1100DW, CP1100, CP1100DN, CP1100DW
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
1500
Страна производитель
Китай
Тонер-картридж Pantum CTL-1100HM Пурпурный для устройств CP1100/CM1100 (1500 стр.).
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Принт-картридж Pantum CTL-1100HM для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k magenta - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Принт-картридж Pantum CTL-1100HM для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k magenta