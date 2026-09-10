Картридж Xerox 013R00647
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Xerox WC 7425, WC 7428, WC 7435
Цвет
многоцветный
Ресурс печати, копий
61000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 389027
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Xerox WC 7425, WC 7428, WC 7435
Цвет
многоцветный
Ресурс печати, копий
61000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х15х14
Вес, кг.
1
Описание товара Картридж Xerox 013R00647
Ресурс картриджа BLTR-013R00647-B-C-M-Y составляет 61000 страниц при 5% заполнении листа. Совместимый драм-картридж 013R00647 не уступает по качеству печати оригиналу. При производстве картриджа булат 013R00647 используются надёжные комплектующие, а корпус выполнен из износостойкого пластика, что позволяет с лёгкостью восстанавливать картридж несколько раз (циклов).
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Xerox WC 7425, WC 7428, WC 7435
Цвет
многоцветный
Ресурс печати, копий
61000
Страна производитель
Китай
Ресурс картриджа BLTR-013R00647-B-C-M-Y составляет 61000 страниц при 5% заполнении листа. Совместимый драм-картридж 013R00647 не уступает по качеству печати оригиналу. При производстве картриджа булат 013R00647 используются надёжные комплектующие, а корпус выполнен из износостойкого пластика, что позволяет с лёгкостью восстанавливать картридж несколько раз (циклов).
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
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