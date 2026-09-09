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Тонер Картридж HP CE340A черный (13500стр.) для HP LJ 700/775 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер Картридж HP CE340A черный (13500стр.) для HP LJ 700/775

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Тонер Картридж HP CE340A черный (13500стр.) для HP LJ 700/775
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
для Color LaserJet Enterprise 700 MFP/M775
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
13500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217593
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
для Color LaserJet Enterprise 700 MFP/M775
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
13500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х21х19
Вес, кг.
2.7

Описание товара Тонер Картридж HP CE340A черный (13500стр.) для HP LJ 700/775

Черный картридж HP CE340A — это высокопроизводительное решение для лазерной печати, разработанное компанией HP. Он обеспечивает стабильно высокое качество печати на протяжении всего срока службы и рассчитан на 13 500 страниц. Картридж совместим с принтерами HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn, M775f и M775z, оснащен чипом для легкой установки и сертифицирован по стандартам ISO/IEC 19798. Выбирая HP CE340A, вы выбираете надежность и качество печати.

Отзывы о товаре Тонер Картридж HP CE340A черный (13500стр.) для HP LJ 700/775




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
для Color LaserJet Enterprise 700 MFP/M775
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
13500
Страна производитель
Китай
Описание
Черный картридж HP CE340A — это высокопроизводительное решение для лазерной печати, разработанное компанией HP. Он обеспечивает стабильно высокое качество печати на протяжении всего срока службы и рассчитан на 13 500 страниц. Картридж совместим с принтерами HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn, M775f и M775z, оснащен чипом для легкой установки и сертифицирован по стандартам ISO/IEC 19798. Выбирая HP CE340A, вы выбираете надежность и качество печати.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Картридж HP CE340A черный (13500стр.) для HP LJ 700/775 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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